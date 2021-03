Kingspan Light + Air

Pour compléter son offre de systèmes de commande des lanterneaux, exutoires de fumées, et châssis de façade, ECODIS propose la toute nouvelle centrale de commande électrique MZ3. Elle permet de commander à distance les ouvrants d’aération et de désenfumage naturels en façade et en toiture dans les configurations les plus complexes. Au travers de cette nouvelle solution, le savoir-faire ECODIS s’exprime pleinement, pour une gestion optimale de l’aération et du désenfumage naturel, participant à l’efficacité énergétique du bâtiment, un meilleur pilotage des ouvrants, le renfort de la sécurité des personnes.