ELCIA, Eldo, Revel’Home et Waoup jouent collectif et cofondent Krafteo : une initiative inédite pour la transformation digitale du bâtiment qui ambitionne de faciliter la gestion et booster la performance des professionnels du secteur

Dans ce contexte, ELCIA, Eldo, Revel’Home et Waoup émergent avec une réponse collaborative et innovante: Krafteo, solution modulaire destinée à révolutionner la manière dont les professionnels du secteur gèrent et optimisent leur activité, garantissant une hausse du chiffre d’affaires, de la productivité et de la sérénité.

Krafteo est né de la collaboration entre éditeurs de logiciels métiers (équipant aujourd’hui 15 000 professionnels du bâtiment sur un marché de 500 000 entreprises en France) et entrepreneurs et constitue ainsi un collectif français puissant. « Krafteo c'est avant tout une communauté fondée pour simplifier la vie des professionnels du bâtiment. Notre approche est profondément enracinée dans la compréhension des défis spécifiques des métiers du secteur et nos solutions sont développées en écoutant les besoins et préoccupations des “Krafters”, une communauté de professionnels du bâtiment que nous avons intégrée dès le premier jour dans la réflexion » précise Benjamin Tarrier, président et co-fondateur de Krafteo.

Krafteo se positionne comme le partenaire stratégique au service des professionnels du bâtiment et de l’habitat. Leur offrant une meilleure rentabilité, compétitivité et sérénité au travers d’une solution globale :

une plateforme unique connectant les meilleurs logiciels de gestion du marché pour donner accès à une vue d'ensemble de l’activité en temps réel,

des outils managériaux et commerciaux optimisés pour simplifier la gestion quotidienne des équipes et des opérations,

des applications innovantes imaginées pour accélérer la transformation digitale des entreprises.

« Après 15 ans à la direction d’équipes de développement dont 5 ans en tant que Directeur Produit d’ELCIA, j’ai développé la conviction qu’un éditeur de logiciel ne peut pas développer seul toutes les fonctionnalités dont a besoin son client pour gérer son activité mais doit se concentrer sur son cœur de métier, là ou il apporte le plus de valeur. Nous avons donc eu l’idée de Krafteo, qui permet de fédérer les meilleurs éditeurs de logiciel du marché et mettre leur force en commun au sein d’une plateforme globale. Nous allons y développer de nouvelles innovations qui viendront s’intégrer nativement dans des parcours métier et permettre aux professionnels du bâtiment et de l’habitat de gagner en temps, en productivité et en maîtrise de leur activité.

À une époque où, sur le marché du logiciel Saas B2B, nous constatons que nos pépites tech sont rachetées par des fonds étrangers, nous créons une initiative nouvelle favorisant l’indépendance et la spécialisation des éditeurs de logiciels. »

2 solutions déjà disponibles

1 - Krafteo Connect - une solution qui synchronise et uniformise les informations de ces différents logiciels, créant une source unique et fiable de données et supprimant la ressaisie inter logiciels, tâche chronophage et source d’erreur importante. Disponible pour le moment pour les professionnels de la menuiserie.

2 - Krafteo Workflow : une application qui offre une vue d'ensemble des opérations en temps réel (suivi, planification, détection des retards, alertes...), améliorant la gestion de chantiers, des équipes et des ressources et renforçant la communication et la collaboration au sein de l’entreprise.

La prochaine application Krafteo, en cours de développement, permettra de digitaliser la planification d’équipes terrains sur les chantiers (prise de mesure, pose, SAV,...) et les équiper d’applications mobiles destinées à remplacer les dossiers papiers.

L'ambition de construire l'ERP modulaire des TPE/PME du bâtiment

Notre ambition est de construire l'ERP modulaire qui gèrera l'ensemble des processus des TPE/PME du bâtiment en cherchant à élargir continuellement notre offre. De nouvelles fonctionnalités y seront ajoutées par le biais de partenariats avec des éditeurs du marché ou de développements internes.

Cette initiative ambitieuse débute par un parcours dédié aux installateurs de menuiserie, et a vocation ensuite à adresser l'ensemble du secteur.

Pour en savoir plus exit_to_app