Mettre en œuvre un béton de chaux de pouzzolane

Saint-Astier® propose une solution de béton pouzzolanique qui s’utilise principalement dans la rénovation de bâtis anciens ou pour la construction de maisons individuelles à base d’éco-matériaux.

Cette solution est préconisée pour la réalisation de dallages non porteurs désolidarisés en bétons. Ces bétons sont non structurels, légers et isolants. Ils se réalisent sur les sols porteurs, préalablement compactés. En zone humide, le béton se fera sur un hérisson ventilé, en cailloux.

L’alliance de deux matériaux nobles et 100% naturels pour une solution hautes performances garantie

Cette solution naturelle et écologique est l’alliance de la CHAUX PURE TRADI 100® NHL 5 et de la pouzzolane, roche d’origine volcanique. Ces deux matériaux disposent chacun de propriétés exceptionnelles qui permettent de confectionner des bétons de chaux perspirants qui apportent confort hygrothermique et isolation au bâti.

Les avantages du béton pouzzolanique Saint-Astier ® :

FACILITÉ : une pouzzolane, de granulométrie 0 / 15 mm.

LÉGÈRETÉ : béton de faible densité.

SIMPLICITÉ : mise en œuvre traditionnelle.

RÉGULATION HYGROSCOPIQUE* : matériau minéral, sans COV.

Les étapes de la mise en œuvre du béton pouzzolanique :

PRÉPARATION : introduire dans la bétonnière 60 litres de Pouzzolane Saint-Astier ® 0 / 15 mm + 15 litres d’eau. Ajouter ensuite le sac de CHAUX PURE TRADI 100 ® (NHL 5) , malaxer 2 à 3 minutes puis rajouter la pouzzolane restante (30 litres) en ajustant l’eau au fur et à mesure du mélange.

: introduire dans la bétonnière 60 litres de Pouzzolane Saint-Astier 0 / 15 mm + 15 litres d’eau. Ajouter ensuite le sac de , malaxer 2 à 3 minutes puis rajouter la pouzzolane restante (30 litres) en ajustant l’eau au fur et à mesure du mélange. APPLICATION : nous conseillons une épaisseur de béton pouzzolanique de 15 cm minimum en une seule couche sur terre-plein ou sur hérisson . Le hérisson devra avoir une épaisseur minimum de 20 à 25 cm. Dans le cas de sol très humide, un drain d’air sera incorporé. Ce drain devant déboucher à l’extérieur de la construction, un géotextile peut être interposé entre le hérisson et le dallage de béton pouzzolanique, afin d’éviter les fuites de laitance dans le hérisson qui pourraient le colmater en partie.

: nous conseillons une épaisseur de béton pouzzolanique de . Le hérisson devra avoir une épaisseur minimum de 20 à 25 cm. Dans le cas de sol très humide, un drain d’air sera incorporé. Ce drain devant déboucher à l’extérieur de la construction, un géotextile peut être interposé entre le hérisson et le dallage de béton pouzzolanique, afin d’éviter les fuites de laitance dans le hérisson qui pourraient le colmater en partie. CALEPINAGE DU DALLAGE : il se fera par des joints transversaux dont la profondeur sera comprise entre le quart et le tiers de l’épaisseur du dallage pour une largeur comprise entre 3 et 5 mm. Il est préférable d’obtenir des formes carrées ou rectangulaires d’une surface d’environ 20 à 25 m ² avec un rapport dimensionnel de 1 à 1,5, l’espacement des joints transversaux devant être de 3 à 4 m maximum.

: il se fera par des joints transversaux dont la profondeur sera comprise entre le quart et le tiers de l’épaisseur du dallage pour une largeur comprise entre 3 et 5 mm. Il est préférable d’obtenir des formes carrées ou rectangulaires d’une surface d’environ 20 à 25 m avec un rapport dimensionnel de 1 à 1,5, l’espacement des joints transversaux devant être de 3 à 4 m maximum. CURE DU BÉTON : la cure du béton est primordiale car elle évite la dessiccation de ce dernier (évaporation trop rapide de l’eau contenue dans le mélange). Une cure peut se faire soit par pulvérisation d’un produit en phase aqueuse soit par la mise en place d’un film polyane ou toile de jute hydratée sur le béton frais.

: la cure du béton est primordiale car elle évite la dessiccation de ce dernier (évaporation trop rapide de l’eau contenue dans le mélange). Une cure peut se faire soit par pulvérisation d’un produit en phase aqueuse soit par la mise en place d’un film polyane ou toile de jute hydratée sur le béton frais. RÉSISTANCE : les résistances mécaniques à la compression d’un dallage en béton pouzzolanique Saint-Astier ® sont d’environ : à 28 jours = 3 MPa soit 30 kg / cm ²

: les résistances mécaniques à la compression d’un dallage en béton pouzzolanique Saint-Astier sont d’environ : Les résistances mécaniques à la compression d’un béton de chaux continuent de progresser après les 28 jours et leurs performances peuvent doubler à tripler à 120 jours.

FINITIONS POSSIBLES : un dallage en béton de chaux pouzzolanique pourra être recouvert de carreaux de terre cuite ou de dalles de pierres naturelles posés et scellés traditionnellement sur chape fraiche de mortier de chaux (prévoir les réservations en conséquence). Dans une cave, la finition du dallage de béton de chaux peut être laissée brute ou talochée.

* qui absorbe la vapeur d’eau contenue dans l’air.