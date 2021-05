SOUPLETHANE AMIANTE : Une étanchéité liquide sans solvant, à haute résistance mécanique et chimique et à tenue à haute température (160°C) pour encapsulage des supports pollués. Après application de notre résine sur support amianté, les derniers résultats validés par le laboratoire EUROFINS montrent des prélèvements en fibres/litre inférieurs au seuil réglementaire du code de la santé publique. A noter : analyses de recherche d'amiante effectuées à la fois sur l’applicateur et dans l'air. SOUPLETHANE AMIANTE E : Application possible sans désamiantage. Réparable par ré-application de la résine sur elle-même après léger ponçage pour une durée de vie assurée sur des dizaines d’années.