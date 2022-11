Enduits à joints prêts à l’emploi Alltek – Coller, garnir et lisser !

Expert des enduits prêts à l’emploi, Alltek a développé une gamme d’enduits de collage pour bandes à joint, garnissage et surfaçage.

Adopter les enduits prêts à l’emploi Alltek c’est l’assurance de résultats parfaits grâce à la qualité de nos produits. Toutes nos formulations sont nées de notre laboratoire R&D intégré qui conçoit, développe et affine sans cesse la composition de nos enduits pour répondre au mieux aux problématiques de chantiers de nos clients.



Alltek a développé une gamme d’enduits spécialement conçue pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre à bords amincis. Elle s’articule autour de trois enduits de collage pour bandes à joints, garnissage et surfaçage prêt à l’emploi, disposant du marquage CE.



→ Alltek Tekjoint Allégé est la référence européenne des enduits à joints allégés de haute qualité. Il améliore considérablement votre productivité et votre confort de travail grâce à sa faible densité et sa facilité de ponçage. Il s’applique manuellement, à l’Airless ou à l’aide d’un bazooka.

Alltek Tekjoint Allégé dispose depuis 2006 de la certification qualité QB du CSTB pour les systèmes de traitement des joints entre plaques de plâtre (N°203-06-821, disponible sur evaluation.cstb.fr). Il est associé à la bande à joints Alltek Tape +.



→ Alltek Joint 2010 est un enduit prêt à l’emploi traditionnel de couleur beige clair, facile à poncer, destiné à tous les usages pour plaques de plâtre. Il s’applique manuellement, à l’Airless ou à l’aide d’un bazooka.



→ Alltek Blue Hydro est un enduit prêt à l’emploi allégé, applicable manuellement. Il a été spécialement conçu pour les pièces humides et la réalisation de joints entre plaques de plâtre hydrofuges de type H1. Il dispose d’un très bon pouvoir garnissant, d’une grande flexibilité et sa formulation spéciale le protège des moisissures. Il peut également être appliqué comme enduit de surfaçage pour tous travaux sur supports exigeant une adhérence extrême tels que les faïences. Cet enduit est conforme à la norme NF EN 13963 : 2014 en classe H1 pour une absorption d'eau réduite (pour plaques de plâtre hydrofuges).



Ceux qui ont essayés les enduits à joints Alltek, les ont adoptés. Nos technico-commerciaux peuvent venir à votre rencontre pour vous démontrer la fiabilité et la qualité de nos produits ainsi que vous présenter le reste de notre gamme comme notre enduit de finition auto-lissant pour plaques de plâtre Alltek SprayPlast. N’hésitez pas à nous contacter pour organiser un rendez-vous ou obtenir de plus amples informations sur les enduits prêts à l’emploi Alltek !

