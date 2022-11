Isolation toiture : réussir vos travaux avec les solutions en laine de roche

Pour réaliser une rénovation énergétique performante et limiter les dépenses énergétiques, le choix des matériaux est important.

Il conditionne l’efficacité des travaux engagés, leur durabilité et le confort. La laine de roche ROCKWOOL est l’une des solutions les plus efficaces en matière d'isolation thermo-acoustique. Grâce à sa densité et à la conductivité thermique, elle augmente l’inertie thermique de la paroi, permettant ainsi de conservant la chaleur à l’intérieur. Mais elle empêche également la chaleur de rentrer à l’intérieur lors des périodes estivales.



Les produits ROCKWOOL offrent une excellente protection acoustique : ils isolent et amortissent les vibrations et le bruit en absorbant ainsi de nombreuses nuisances sonores (voisins, trafic routier, ferroviaire ou aérien).



Enfin, la sécurité de l’ouvrage est prioritaire. Il convient notamment d’anticiper le premier des risques : l’incendie. La laine de roche est incombustible par nature, elle agit pour contenir le feu et empêcher sa propagation.



ROCKWOOL propose des solutions d’isolation adaptées à tous types de travaux autour de la toiture : en combles aménagés, combles perdus ou en isolation de la toiture par l’extérieur (sarking).

Transformer les combles en espace de vie de qualité

Vous souhaitez aménager les combles perdus en un espace agréable à vivre tout en apportant du confort intérieur : Rockcomble Evolution est la solution qui répond à toutes vos attentes. 100% laine de roche et 100% premium, cette solution vous offre un gain de temps et de confort de pose (jusqu’à 50% de temps gagné lors de la pose de l’isolant par rapport à une solution bicouche). Rockcomble Evolution assure un excellent confort intérieur non seulement en hiver, mais également en été, permettant de retarder et d’atténuer le transfert du flux de chaleur de l’extérieur vers l’intérieur et vice-versa et apporter ainsi du confort et du bien-être.

Isoler les combles perdus pour un meilleur confort

Les combles perdus, bien qu’inhabités, nécessitent une isolation performante qui permet d’apporter un confort thermique été / hiver dans les étages inférieurs, tout en réduisant la consommation d’énergie.



L’isolation des combles perdus par soufflage est une méthode simple et rapide, adaptée à la rénovation. Cette technique du soufflage permet d’isoler les combles perdus dans les zones difficiles d’accès en éliminant les ponts thermiques.

Jetrock 2 est la solution en laine de roche à souffler qui garantit une performance réelle et durable avec son lambda 44, meilleure performance thermique du marché en laine minérale soufflée. Réellement stable au vent sans déflecteur (jusqu’à une vitesse de vent de 126 km/h), ce produit est insensible à l’eau et à l’humidité grâce à son caractère non hydrophile et très durable dans le temps (classement S1).

Il est également possible d’isoler les combles perdus à l’aide de rouleaux en laine de roche.

Transformer les combles en espace de vie de qualité

Afin de donner un aspect esthétique à la maison, il est possible de conserver les éléments intérieurs apparents de la charpente de la toiture en choisissant d’isoler par l’extérieur (sarking).



Rockciel, l’isolant spécial sarking, permet de limiter les déperditions de chaleur en hiver et évite la surchauffe des pièces sous-jacentes l’été tout en réduisant les bruits extérieurs. Il offre un gain de surface dans l’habitation, une durabilité dans le temps et d’excellentes performances thermiques !

Pour en savoir plus exit_to_app