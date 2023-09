Entre vous et nous, c’est une histoire de toit

Pour le toit, vous pouvez compter sur nous !

Acteur clé de la transition énergétique et leader sur le marché, EDILIANS c’est une expérience de plus de 100 ans dans la construction et la rénovation de toitures.

Engagés pour un habitat plus respectueux de l'environnement et plus durable pour les générations futures, nous vous aidons à toujours recommander la solution de rénovation la plus adaptée, en tenant compte des exigences de performance et des contraintes budgétaires de vos clients.

Des solutions globales et sur mesure pour vos chantiers !

Nous vous proposons pas moins de 7 gammes de solutions de toiture performantes et sur mesure pour l'écohabitat (tuiles terre cuite et accessoires fonctionnels, photovoltaïque, isolation, étanchéité à l’air, eaux pluviales, façade).

Nos produits sont les plus performants du marché sur le plan technique et environnemental : ils sont à la fois fiables, innovants et durables.

Rénovation énergétique : avec EDILIANS, l’affaire est dans le pack !

EDILIANS se met au service de vos chantiers, avec des packs pensés pour vous, les pros :

Une large gamme de tuiles qui s’adaptent à toutes les envies de vos clients et à toutes les spécificités régionales.

Des accessoires de ventilation adaptés et performants pour éviter la formation de moisissures, de champignons, d’humidité qui pourraient abîmer la toiture.

Des isolants recyclés et biosourcés qui garantissent confort d’été, confort d’hiver et une isolation phonique optimale.

Un complément d’isolation et/ou d’étanchéité à l’air pour limiter les flux d’air parasites et assurer une bonne qualité de l’air à l’intérieur de l’habitation.

