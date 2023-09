Les Arches du Passage Carnot à Pau, une prouesse technique signée Siniat Design®

Le Passage Carnot : un nouvel espace dédié aux métiers d’art

Situé au cœur de Pau, à quelques pas des Halles et du futur centre culturel du Foirail, le Passage Carnot s’inscrit dans un projet de requalification globale du quartier et constitue l’une des trois entrées permettant l’accès au futur îlot vert formé par l’école Henri IV, le pôle de transmission occitan, la Médiathèque de Pau et la Cité judiciaire. Son architecture assure une parfaite visibilité commerciale tout en accompagnant le visiteur vers le cœur d’îlot.

D’une surface totale de 950m2 répartis sur deux niveaux, le Passage Carnot se compose d’un édifice réhabilité, classé bâtiment remarquable, et d’un bâtiment neuf et moderne, de type galerie vitrée, construit de part et d’autre d’un passage. Conçu par l’architecte Alexandre Lacaze, ce nouvel ensemble fait référence aux constructions métalliques de verre et d’acier du début du XXème siècle. Il accueille des commerces (antiquaires, brocanteurs, galeristes...) et des ateliers‐boutiques réservés aux artisans et créateurs d’art.

Pièce cintrée en position avec système d’ossature pour la fixation au plafond. Les pièces cintrées sont fixées au plafond et prêtes pour la mise en peinture. Elles présentent une finition très soignée.

Chaque arche se composant de deux pièces assemblées sur chantier l’une à côté de l’autre, ce ne sont pas moins de 30 plaques cintrées qui ont été acheminées selon ce procédé.



Avec les arches du Passage Carnot à Pau, Siniat Design® a mis une fois de plus son savoir‐faire unique en France au service de la création architecturale.



« Lors de l’appel d’offres, nous avons fait appel à la société Siniat avec laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années et dont la qualité des produits et des études apporte un réel gain de temps sur chantier. Nous souhaitions trouver une solution pérenne pour la réalisation et la mise en œuvre des arches du Passage Carnot. Siniat Design® nous a accompagné techniquement, a créé un produit sur‐mesure et un mode de transport adapté qui nous a permis de relever le défi architectural de ce chantier. » Philippe Fouchete, Directeur de SBP64.

Le savoir-faire Siniat Design® au cœur du projet

La réalisation des arches du Passage Carnot a constitué un défi aux multiples facettes pour Siniat Design®. En effet, il fallait non seulement traduire la créativité de l’architecte, mais également répondre aux exigences d’une pose en extérieur abrité.



Siniat Design® possède un savoir‐faire inégalé en France en termes de cintrage. Son bureau d’études intégré a développé une solution avec la plaque de plâtre PRÉGYWAB®. Cette plaque de plâtre haute dureté, unique sur le marché, est composée d’un cœur en plâtre très hydrofugé compris entre deux parements non cartonnés et non tissés spécialement traités contre l’absorption d’eau ou d’humidité. Plébiscitée par les professionnels du bâtiment comme la référence incontournable en milieu humide, elle se révèle particulièrement adaptée pour les plafonds en extérieur couvert (comme les préaux, les auvents, les porches...).



Ainsi, durant un mois, les équipes Siniat Design® ont effectué trois séries d’essais et ont mis au point un procédé de cintrage spécifique, sans mouiller la plaque, adapté à PRÉGYWAB®. Elles ont réussi à réaliser un cintrage d’un mètre de rayon sans altérer l’intégrité mécanique et physique de la plaque de plâtre. Cette prouesse a permis de présenter un prototype validé par l’architecte.



Siniat Design® a ensuite mis au point un système de palettisation pour le transport des plaques de plâtre PRÉGYWAB® cintrées sur chantier. Chacune a été calée avec du bois et cerclée individuellement.

Le système de palettisation des plaques de plâtre cintrées.

Pour en savoir plus exit_to_app