Entretien annuel obligatoire des appareils de chauffage à combustibles solides

Pour connaître et maîtriser ces nouvelles obligations, découvrez la formation :

AG07 | Réaliser Les Entretiens De A À Z Des Poêles À Granulés & Des Conduits De Fumée (Nouveaux Décret Et Arrêté Du 20 Juillet 2023)

100% pratique, cette formation est dédiée aux professionnels souhaitant réaliser les entretiens des poêles à granulés de bois (ou pellets) et du conduit de fumée. Cette formation présentielle s'appuie sur nos plateformes multi-marques de poêles à granulés de bois.

À l'issue de la formation, vous serez capable d'effectuer un entretien complet de A à Z sur un poêle à granulés de bois, de réaliser les opérations spécifiques sur les pièces défaillantes et de conseiller votre client sur le bon usage et l’entretien courant de son poêle selon les règles de l'art.

L'entretien des conduits de fumée et des appareils, c'est la garantie d'un fonctionnement en toute sécurité et d'une bonne qualité de l'air intérieur (QAI).

Les objectifs de la formation :

Effectuer un entretien complet de A à Z sur un poêle à granulés de bois.

Réaliser les opérations spécifiques sur les pièces défaillantes.

Conseiller son client sur le bon usage et l’entretien courant de son appareil.

Respecter les exigences liées au décret et à l’arrêté de juillet 2023.

Savoir remplir une attestation d’entretien conforme.

Pour en savoir plus exit_to_app