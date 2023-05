Étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment : EDILIANS devient distributeur officiel de la gamme DuPont sur le marché français

DuPont™ Tyvek®, une technologie unique...

Inventé et fabriqué par DuPont, DuPont™ Tyvek® est un matériau non tissé qui s’est imposé depuis près de 60 ans dans de nombreux secteurs industriels aussi divers que les vêtements de protection et le bâtiment.



Résultat d’une technologie de production exclusive, il est constitué de millions de microfibres de polyéthylène haute densité (HDPE), thermoliées entre elles de manière aléatoire et omnidirectionnelle par le procédé de filage éclair. C’est ce dernier qui lui permet d’offrir une couche fonctionnelle unique aux propriétés exceptionnelles.

...au service de performances inégalées

La performance reconnue du matériau DuPont™ Tyvek® réside dans sa conception et dans ses qualités intrinsèques qui lui confèrent une longévité et une durabilité inaltérables dans le temps parmi lesquelles :

ses propriétés d’étanchéité à l’eau grâce à sa structure respirante toujours perméable à la vapeur d’eau et à son excellente imperméabilité. Barrière efficace contre les infiltrations d’eau (pluie, neige), les écrans de sous-toiture DuPont ™ Tyvek ® évitent la formation de condensation et empêchent l’humidité de pénétrer dans l’isolant sous le toit, y compris dans des conditions climatiques extrêmes,

Tyvek évitent la formation de condensation et empêchent l’humidité de pénétrer dans l’isolant sous le toit, y compris dans des conditions climatiques extrêmes, sa robustesse à toute épreuve. Au-delà de sa haute résistance mécanique (perforation, déchirure, abrasion), DuPont ™ Tyvek ® bénéficie d’une excellente résistance aux UV et à la chaleur (jusqu’à des températures de 100°C), principaux facteurs affectant l’efficacité des écrans de sous-toiture,

Tyvek bénéficie d’une excellente résistance aux UV et à la chaleur (jusqu’à des températures de 100°C), principaux facteurs affectant l’efficacité des écrans de sous-toiture, sa grande légèreté et flexibilité qui facilitent non seulement son transport sur les chantiers mais garantissent aussi une rapidité de mise en œuvre.

Tyvek® FireCurb Tyvek® Airguard

Autant d’atouts qui en font un écran de sous-toiture révolutionnaire et amène aujourd’hui EDILIANS à se voir confier la distribution des membranes DuPont™ Tyvek® en France.

Une offre EDILIANS encore plus complète pour une protection toujours plus durable

En devenant distributeur des produits techniques DuPont™ Tyvek® alliant qualité et durabilité, EDILIANS étoffe ainsi sa gamme étanchéité à l’air avec :

3 écrans de sous-toiture respirants HPV (Hautement Perméable à la Vapeur d’eau) qui permettent une régulation optimale de l’humidité et minimisent ainsi le risque de condensation. Parmi eux, citons le Tyvek® Toiture 90 qui se compose d’une membrane fonctionnelle en polyéthylène Haute Densité renforcée par une couche de polypropylène. Avec ou sans bande adhésive intégrée pour une étanchéité au vent garantie, Il se pose directement tendu sur les chevrons avec un entraxe maximum de 90 cm, sur l’isolation ou un platelage. Bénéficiant de la marque de certification QB du CSTB (classé E1-Sd1-Tr3), il dispose d’une grande résistance mécanique à la traction ainsi qu’à la déchirure au clou. Tyvek® Toiture 90

4 pare-pluie HPV parmi lesquels le Tyvek® FireCurb avec retardateur de flammes (réaction au feu B-s1, d0). Auto-extinguible, il associe une couche en PEHD à un revêtement ignifuge. Intégrant toutes les caractéristiques bien connues du Tyvek® (imperméable au vent et à l’eau, souple, durable...), il se distingue par son poids très léger (65g/m2) qui facilite grandement sa pose en façade, Tyvek® FireCurb

5 pare-vapeur dont l’Airguard A2 FR, système complet composé d’un stratifié en filet de fibre de verre avec feuille d’aluminium laquée et d’une bande adhésive. Ignifuge, l’ensemble est classé au feu A2-s1-d0 autorisant ainsi son installation dans tous types de bâtiments. Outre des performances exceptionnelles d’étanchéité à l’air et de participer à l’amélioration de l’isolation thermique, il offre une haute résistance à la vapeur d’eau en limitant la condensation interstitielle, ce qui le rend particulièrement adapté pour des applications où il y a un taux élevé d’humidité (piscines...). Tyvek® Airguard A2 FR

Tous possèdent une résistance aux intempéries de 4 mois, testée en conditions réelles par un laboratoire indépendant accrédité* qui atteste que les solutions DuPont™ Tyvek® restent fonctionnelles bien plus longtemps et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. Raison pour laquelle elles bénéficient de niveaux de garantie bien supérieurs à la décennale (15 ou 25 ans selon les produits).



Un véritable gage de sérénité pour les partenaires couvreurs d’EDILIANS et de longévité pour leurs clients quant à l’étanchéité absolue à l’eau de la toiture et des murs de leur bâtiment !

* SP Technical Research Institute of Sweden

Photo à la une : © DuPont Tyvek®

Pour en savoir plus exit_to_app