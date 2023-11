EUROBOIS 2024 : une nouvelle édition au cœur des défis de l’industrie du bois

Cette édition sera l’occasion d’illustrer le dynamisme de la filière bois puisqu’elle se déroule en parallèle de « France Bois 2024 ». Une initiative favorisant l'inclusion du bois français dans les projets de construction en cours pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Au programme de l’édition 2024

Cette nouvelle édition sera marquée par de nombreuses animations et temps forts qui rythmeront les 4 jours de salon :

Le Campus Eurobois, lieu de rencontres et d’échanges entièrement dédié à l’emploi et à la formation dans la filière bois.

L’atelier de fabrication de panneaux MOB pour découvrir en temps réel toutes les étapes de la reconstitution d’un atelier de fabrication.

Les Trophées Eurobois : Véritable plateforme d’innovations, les Eurobois Awards se renouvellent en 2024 pour valoriser toujours plus de nouveautés, d’évolutions technologiques et faire briller la filière bois !

COHOME LABORATOIRE DE L’AGENCEMENT, l’espace des Équipementiers de l’Ameublement Français pour découvrir de véritables révolutions techniques, fonctionnelles et esthétiques pour les projets d’aménagement intérieur, dédié aux agenceurs et architectes d’intérieur.

Nouveautés 2024 !

Accueil du Championnat d’Europe des Jeunes Charpentiers

En 2024, Eurobois accueille le Championnat d'Europe des Jeunes Charpentiers ! Cette compétition de haut niveau technique mettra en scène une trentaine de jeunes de 9 pays différents ! Pendant trois jours de compétition, les jeunes charpentiers des pays européens construisent des modèles de charpentes sophistiqués et font la démonstration de l'utilisation professionnelle du matériau de construction qu'est le bois.

La Wood Arena : un espace dédié aux conférences, tables rondes et interviews sur tous les sujets d’actualité de la filière

Organisé par Eurobois et Editions des Halles, avec le soutien de France Bois Forêt, et en partenariat avec Wood Surfer et l'Atelier Bois, la Wood Arena proposera des conférences, Organisé par Eurobois et Editions des Halles, avec le soutien de France Bois Forêt, et en partenariat avec Wood Surfer et l'Atelier Bois, la Wood Arena proposera des conférences, tables rondes et interviews, sur des sujets clés de la filière ainsi que des moments de convivialité durant les 4 jours de l’événement.

