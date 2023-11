PAREXLANKO propose, en avant première, son premier enduit géosourcé, PARNATUR Finition Intérieure Argile

PAREXLANKO s’ouvre aux solutions géosourcées

Quatre ans après le lancement de sa gamme PARNATUR, PAREXLANKO s’ouvre aux solutions géosourcées avec son enduit mince PARNATUR Finition Intérieure Argile.



Le nouvel enduit intérieur de PAREXLANKO, vient compléter la gamme de produits à faible empreinte carbone PARNATUR du fabricant qui se compose de l’enduit PARNATUR Corps d’Enduit Chanvre, première solution chaux-chanvre projetable à avoir été mise sur le marché, et de PARISO Isolant Fibres de Bois dédié à l’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur).

Une application en une seule passe

À base d’argile pure issue de carrières françaises, PARNATUR Finition Intérieure Argile est un parement minéral exclusivement destiné à la décoration intérieure. Pouvant être mis en œuvre manuellement ou mécaniquement, l’enduit s’applique en une passe de 3 à 4 mm maximum et s’égalise aisément, de bas en haut, à l’aide d’un couteau de lissage.



D’une granulométrie fine de 0,5 mm, l’enduit naturel de PAREXLANKO se compose d’argile crue en guise de liant et de sable fin calcaire et siliceux. Teinté dans la masse avec des pigments naturels, PARNATUR Finition Intérieure Argile est proposé en 12 teintes et autorise une finition talochée à l’éponge (avant séchage) pour offrir un effet de matière.

Différents supports admissibles

PARNATUR Finition Intérieure Argile s’applique sur différents supports admissibles dont certains préalablement préparés.

PARNATUR Finition Intérieure Argile se destine aux maçonneries anciennes enduites d’un corps d’enduit à la chaux du fabricant avec, entre autres, PARLUMIERE CLAIR, PARLUMIERE STH, PAREXAL ou à l’aide de l’enduit d’interposition PARINTER RENOVATION ou encore après l’application d’enduits au mortier de plâtre et de chaux comme PARILIEN et PARILIEN FIN.

En outre, PARNATUR Finition Intérieure Argile peut également être mis en œuvre sur plaques de plâtre seulement jointoyées ou déjà peintes (DTU 25.41 et 25.42) après l’application du primaire REVLANE REGULATEUR de PAREXLANKO.

Un produit perspirant

Applicable à des températures comprises entre 5°C et 30°C, PARNATUR Finition Intérieure Argile, nécessite un temps de séchage optimal de 3 jours pour disposer de sa résistance mécanique définitive. Produit naturel et poreux, PAREXLANKO propose également sa protection 239 LANKO RESIST SOL applicable sur l’enduit après séchage complet pour une résistance accrue dans le temps contre d’éventuelles tâches d’accidents domestiques courants (exposition à l’eau et aux graisses dans les cuisines, sirops, vin, huiles, sauces...).



L’enduit PARNATUR Finition Intérieure Argile est un produit perspirant. Offrant une excellente perméabilité à la vapeur d’eau avec un μ ≤ 9 et affichant une valeur Sd de 0,03 mm (résistance à la diffusion de la vapeur d’eau) pour une épaisseur de 4 mm, il est idéal pour le bâti ancien. Enfin, notons que l’enduit dispose également d’un classement au feu A1.

