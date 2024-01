EUROBOIS AWARDS : 24 innovations en lice pour devenir lauréates de l’édition 2024 !

Parmi les temps forts du salon, les EUROBOIS AWARDS, concours de référence valorisant l’innovation, les nouveautés, et évolutions technologiques des industriels et acteurs de la filière bois, se tiendront à nouveau en 2024 ! Objectif de ce concours de référence ? Valoriser l’innovation, les nouveautés et évolutions technologiques des industriels et acteurs de la filière bois. À ne pas manquer !

Secteur en plein essor, l'industrie du bois occupe une place centrale dans la nécessaire transition écologique et économique que nous vivons. En offrant une vitrine à ces acteurs à travers l’organisation d’un concours dédié, Eurobois contribue à mettre en avant le dynamisme de la filière bois et ses pratiques durables. Nouveautés 2024 La présidence des Eurobois Awards se renouvelle en 2024 : Marc Vincent, directeur général de Xylofutur sera le référent du jury de cette prochaine édition. Pôle de compétitivité unique en France, Xylofutur participe depuis près de 20 ans à l’essor de toute la chaine de valeur de la filière forêt-bois-papier en mettant en lien les entreprises et la recherche pour favoriser l’émergence de solutions innovantes. Initialement composé de professionnels, institutionnels et étudiants, le jury des EUROBOIS AWARDS s’agrandit en 2024 avec la présence d’une vingtaine de formateurs des Compagnons du Devoir. Ce nouveau jury enrichit le concours d’une dimension académique d’excellence. Les EUROBOIS AWARDS 2024 Véritable plateforme de lancement de produits, les EUROBOIS AWARDS récompensent l’innovation, les nouveautés et les évolutions technologiques présentées par les industriels et fabricants de la filière bois à l'occasion du salon. Les critères de sélection des EUROBOIS AWARDS reposent sur la certification, la maîtrise des coûts, l'utilité, l'engagement RSE des entreprises, le design, les performances et la qualité environnementale des innovations en lice. Ce ne sont pas moins de 18 entreprises qui ont candidatés pour 24 innovations présentées ! Rendez-vous du 06 au 09 février à Lyon Eurexpo (France) Pour en savoir plus exit_to_app