Façades : l’ardoise a pignon sur rue

Le pignon est souvent visible depuis l’extérieur. Et saviez-vous que c’est l’origine de l’expression « Avoir pignon sur rue » qui signifie avoir une certaine notoriété ? Autrefois, seulement les plus riches pouvaient posséder une maison accessible depuis les rues les plus fréquentées.



Cette partie du bâtiment est essentiel pour le protéger des intempéries mais c’est aussi un lieu qui accueille des éléments décoratifs : fenêtres, lucarnes ou des ornements.



Dans l’architecture traditionnelle, les pignons peuvent avoir différentes formes et styles selon la région et l’époque de construction. Par exemple, le pignon à échelons, constitué de gradins montants sur ses deux pentes, est tout à fait typique de Flandre et les Pays-Bas.



Évidemment l’ardoise naturelle es un matériau propice pour l’installer sur les pignons en raison de sa durabilité, de sa résistance aux intempéries et de son aspect esthétique.

L’ardoise peut être utilisée pour couvrir l’ensemble du toit ou pour ajouter des accents décoratifs sur les pignons ou les murs extérieurs. Vous pouvez voir de véritables œuvres d’art avec des dessins créés par les propres pièces d’ardoise.



Les pignons couverts d’ardoise naturelle offrent un aspect élégant à une maison. Comme il s’agit d’un plan vertical, l’installation de l’ardoise se réalise comme un bardage.

Types de toit à pignon

Chaque pignon est différent mais on peut les regrouper dans les catégories suivantes :

Pignon ouvert : le format le plus classique et simple. Deux versants et un pignon situé a l’avant ou a l’arrière de la maison.

Pignon caissonné : ce format met un peu plus en valeur le pignon, en prolongeant la toiture.

Pignons croisés : deux sections d’un maison combinés à angle droit peur conduire à ce joli design.

Pignon coupé : une petite avancée en pente, un élément a mi-chemin entre le bardage et la toiture.

Pour en savoir plus sur nos différents systèmes de bardage en ardoise naturelle et lequel serait le plus adapté pour votre projet, allez sur notre page produit en cliquant ci-dessous.

Pour en savoir plus exit_to_app