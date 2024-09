Nouvelle chicane minimaliste pour le coulissant DZAO® série 112

Une innovation qui allie esthétique et performance

Le coulissant DZAO® 112, apprécié pour ses lignes droites et épurées, ses performances acoustiques (vitrage 4/6/10 : Ra, tr = 33 dB) et d’étanchéité (coulissant 2 vantaux L2400 x H2200 mm / Résultats AEV : A4 E7B V*E2400C), se dote désormais d’une chicane minimaliste de 22 mm.

Cette évolution permet une réduction significative de près de 40 % de la masse d’aluminium centrale visible (22 mm contre 35 mm précédemment), optimisant ainsi le clair de jour et offrant une esthétique contemporaine encore plus raffinée.

Une solution adaptée aux grandes dimensions et à de multiples projets

La gamme DZAO® 112 se distingue par sa capacité à réaliser des fermetures de très grandes dimensions, allant jusqu’à 6 vantaux sur 3 rails, tout en se déclinant également en version galandage jusqu’à 4 vantaux, 2 rails. En neuf comme en rénovation, cette solution polyvalente répond aux exigences techniques, esthétiques et économiques des architectes et des propriétaires. Soulignons que le coulissant DZAO® 112 apporte un confort de fonctionnement inégalé, grâce à son système breveté de rail rapporté sur joint souple, et se décline en simple ou double vitrage (de 6 à 26 mm).

Des avantages clés pour les utilisateurs :

Esthétique épurée : Grâce à cette nouvelle chicane minimaliste de 22 mm, le design du coulissant DZAO ® 112 se veut encore plus discret et élégant.

112 se veut encore plus discret et élégant. Optimisation de la luminosité : La réduction de la masse d'aluminium centrale permet de maximiser l'apport de lumière naturelle dans les espaces intérieurs.

Polyvalence d’utilisation : Adapté aux climats chauds et aux régions tropicales, le coulissant DZAO® 112 s’avère idéal pour diverses applications, qu’il s’agisse de constructions neuves ou de rénovations.

Chicane minimaliste 22mm du coulissant DZAO® 112

FRAPPE DZAO® SÉRIE 113M

Habillée du design Factory Spirit® (droit tant sur l’ouvrant que le dormant), cette fenêtre minimaliste affiche une masse de vue d’aluminium de seulement 66,3 mm en latéral et de 80,7 en central.

Elle s’accompagne d’une multitude de possibilités de châssis (fixe, ouvrant à frappe, 2 vantaux, 3 vantaux, soufflet, italienne, battant et oscillo-battant, ouvrant à frappe en trapèze et soufflet en trapèze), le tout déclinable en très grandes dimensions allant jusqu’à L 2000 x l 2150 mm.

Par ailleurs, la frappe DZAO® série 113M s’équipe d’un large choix de quincailleries invisibles (crémones, paumelles mais aussi béquilles sans embase possible) et s’harmonise parfaitement à la gamme exclusive de poignées Mandurah®, personnalisables grâce à des inserts habillés de 6 essences de bois, 4 couleurs de résines ou encore 12 nuances de cuir !

Précisons que cette série 113M, de fabrication française, répond parfaitement aux standards européens en matière d’acoustique et d’étanchéité, sachant que ses résultats d’essais AEV anticyclonique n’en ont pas à rougir pour autant : A*4 E*9 V*E2400C sur fenêtre 1 vantail (dim. L1230 x H1480 mm) et de A*4 E*9 V*E2400B sur fenêtre 2 vantaux (dim. L1530 x H1480 mm).

Frappe Minimaliste DZAO® 113M 2 vantaux design Factory Spirit®

Profils Systèmes décline Dzao® série 113M dans un large éventail de couleurs et de teintes, avec un laquage haute durabilité garanti jusqu’à 25 ans (labels QualiLaquage, Qualimarine, Qualanod et Qualicoat Seaside) qui se double d’un classement COV A+. Tarif public sur demande.

Crédits Photos : © Richard Sprang - Profils Systèmes

Architecte : CR Architecture

Pour en savoir plus exit_to_app