Fenêtres avec double-vitrage sécurisé

Conçu avec deux verres minces de 2 mm d’épaisseur, séparés par un ou plusieurs intercalaires PVB, le verre Stratobel /Stratophone 22.X apporte une notion de sécurité aux fenêtres des habitations.

Celui-ci est disponible dans plusieurs combinaisons :

Verre feuilleté Stratobel/Stratophone Clearlite 22.1 ou 22.2 – verre transparent avec une version qui réduit les nuisances sonores (verre feuilleté acoustique Stratophone).

Verre feuilleté à basse émissivité Stratobel 22.1 ou 22.2 avec iplus 1.1 – pour les vitrages isolants les plus performants.

Verre feuilleté décoratif Stratobel Colour 22.1 ou 22.2 – avec film PVB translucide blanc ou coloré, pour les fenêtres de portes d’entrée ou de salle de bain.

Selon leur composition, ces verres feuilletés minces offrent différents niveaux de sécurité et d’isolation acoustique. En cas de bris accidentel, les verres des fenêtres restent en place, maintenus à leur intercalaire transparent en Polyvinyle de Butyral (PVB). Le Stratophone utilise du PVB acoustique spécial qui peut offrir un gain d’affaiblissement acoustique de 3 dB, voire de 4 dB.

Parfaitement recyclable, ce verre consomme moins de matière et sa production émet moins de carbone dans l’atmosphère, tout en offrant confort et sécurité aux occupants des bâtiments. De plus, le verre Stratobel/Stratophone 22.X bénéficie d’une certification environnementale Cradle to Cradle au niveau Bronze.

Un des principaux avantages de ce verre feuilleté mince est sa facilité de manutention et d’installation, grâce à son poids plus léger que du verre plus épais standard offrant les mêmes niveaux de sécurité. L’utilisation de Stratobel/Stratophone 22.X aide à réduire le poids des vitrages isolants et donc des fenêtres.

Le Stratobel Colour, quant à lui, convient parfaitement en ameublement ou en décoration dans des cloisons ou portes d’intérieur. Les feuilles de verre mince sont assemblées entre elles avec des intercalaires transparents, translucides ou opaques colorés. Consultez-nous pour en savoir plus.

