Goujons Schöck Stacon® type LD / F-LD pour traitement des joints de dilatation. Nouvelles dimensions, logiciel de dimensionnement exclusif et bibliothèque CAO/BIM dédiée

Un système simple, sûr et économique s’adaptant à toutes les configurations

Rappelons que le traitement des joints de dilatation prévient la fissuration du béton et la fatigue des armatures structurelles, résultant d’une dilatation due à la température, au retrait du béton entre deux ouvrages ou bâtiments longs.

Si les solutions usuelles pour liaisonner mécaniquement les ouvrages séparés par un joint de dilatation* se révèlent souvent complexes, onéreuses et sources d’encombrement sur chantier, les goujons Schöck Stacon® type LD / F-LD garantissent une optimisation structurelle, sans ouvrage supplémentaire. Composés de barres cylindriques en acier inoxydable ou galvanisé, à haute résistance mécanique et prêts à être mis en œuvre, ils relient les éléments de construction contigus du joint, assurant la reprise des efforts tranchants, tout en autorisant un ou plusieurs degrés de liberté (axial et radial). Précisons qu’en combinaison avec la manchette de protection incendie, à glisser sur le goujon, disponible en option, la transmission des efforts est assurée avec une classe de résistance au feu R120 (suivant ETA-16/0545).

Fabriqués sur mesure, les goujons Schöck Stacon® type LD / F-LD déclinent désormais 6 diamètres (16, 20, 22, 25, 30, 40 mm) afin de s’adapter parfaitement aux multiples configurations, aussi bien en extérieur qu’en intérieur, en fonction des charges à reprendre et du mode constructif. Très attentif aux attentes des chefs de chantiers en termes de fiabilité et de sécurité, Schöck a doté chaque modèle d’un code couleur permettant aux utilisateurs de les identifier instantanément pour gagner en rapidité et efficacité de mise en œuvre.

Un logiciel exclusif de dimensionnement, Scalix®, pour des projets toujours plus facilités et maîtrisés

Schöck renforce également sa gamme de services en lançant un nouveau logiciel des plus ingénieux. Application gratuite et en ligne (actualisée en permanence donc toujours à jour), Scalix® permet aux bureaux d’études structure de dimensionner les goujons Schöck Stacon® type LD / F-LD pour traiter les joints de dilatation en amont des projets.

Concrètement, au droit d’un joint de dilatation, plusieurs configurations peuvent se dessiner : dalle-dalle, poutre-poutre, dalle-voile, dalle-poutre, voile-voile, etc... Renseigner l’environnement du goujon (dimensions, sollicitations enrobage, etc..) va donc déterminer leur nombre, l’espacement et, très important, les renforts à mettre en place au droit de chacun. L’insertion de multiples positions s’avère possible, ce qui présente l’avantage de réaliser un projet complet. À l’issue de l’étude, le logiciel soumet différentes solutions (divers diamètres) avec les notes de calculs, des plans détaillés, et offre la possibilité d’exporter, dans un fichier PDF, les goujons Schöck Stacon® retenus.

Grâce à cette modélisation affinée obtenue par les bureaux d’études structure, le maître d’ouvrage possède toutes les cartes dès l’origine du projet, en conjuguant une mise en œuvre fiable et une parfaite maîtrise de l’enveloppe budgétaire puisque l’on détermine en amont, avec pertinence, le nombre et la référence de goujons Schöck Stacon® type LD / F-LD appropriés.

Une fois l’environnement de la liaison renseigné, c’est-à-dire le type de liaison, ici une dalle contre une dalle, ainsi que la géométrie et les efforts (épaisseur de dalle, enrobages, épaisseur des joints de dilatation, sollicitations...), plusieurs préconisations sont émises par le logiciel Scalix®. Ces propositions renseignent la dénomination du goujon, le nombre de goujons nécessaire sur la liaison étudiée, les renforts de ferraillage à prévoir et schématise les configurations.

Soulignons enfin que Schöck met également à disposition sur son site une bibliothèque CAO/BIM dédiée aux goujons Schöck Stacon® type LD / F-LD où sont proposés des fichiers formats 2D et 3D, intégrant toutes les spécificités techniques du produit sélectionné (diamètre du goujon, largeur du joint, matériau de la gaine et du goujon...).

Centre Aquatique Olympique de Taverny-Saint-Leu-la- Forêt (95)

Mise en œuvre de plus de 1.000 goujons (et gaines) Schöck Stacon® type LD / F-LD

Schöck est intervenu sur la réalisation du Centre Aquatique Olympique de Taverny-Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val-d’Oise, signé de l’Agence internationale d’architecture, d’urbanisme et de paysage Rougerie+Tangram, avec pour Maître d’ouvrage la Communauté d’Agglomération Val Parisis.

ROUGERIE + TANGRAM

Façades entièrement vitrées avec vue sur le bois des Aulnaies (utiliser le moins de béton possible permettant de réduire l’impact carbone, la lumière naturelle se substituant, par ailleurs, à l’éclairage artificiel), bassin olympique de 50 m en inox (plus facile d’entretien que le carrelage), bassin d’entraînement de 25 m doté d’un système offrant la possibilité de moduler la profondeur de l’eau en fonction des activités (apprentissage de la natation, aqua-bike, etc.), ce projet de centre aquatique devrait s’achever en avril 2024. Comme le souligne l’Agence Rougerie+Tangram, il « s’appuie sur une architecture bio-inspirée, symbolique et durable, née de la rencontre de la nature et de l’eau. Conçu dans une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale), l’équipement doit accueillir, en plus des 4 disciplines olympiques, natation, natation artistique, plongée et water-polo, les nouvelles pratiques sportives comme la plongée sportive en piscine ou le hockey subaquatique. »

L’Entreprise de Travaux Fayolle & Fils, acteur majeur dans le domaine des Travaux Publics, de la Construction et des Services aux collectivités en région parisienne, a retenu les goujons Schöck Stacon® type LD / F-LD pour leurs dimensions et performances mécaniques parfaitement adaptées au bon maintien des planchers en béton armé au droit des joints de dilatation. Avec, en point d’orgue, une mise en œuvre sur site ultra simple et rapide (comparé notamment à la conception d’une double structure beaucoup plus chronophage) ! Carlos Carlsen, Ingénieur Travaux Principal sur ce chantier, détaille : « Lors du ferraillage d’une zone de plancher, tout au long d’un joint de dilatation, nous posons des plaques de contreplaqué qui servent d’arrêt de coulage du béton et, sur ce contreplaqué, nous venons fixer, avec des clous, les parties femelles des goujons de dilatation, tout en respectant les modèles et entraxes préconisés par l’équipe Schöck. Lorsque tout est prêt, nous coulons le béton et les goujons femelles sont « noyés » à l’intérieur. Puis, lorsque ce premier plancher est sec, la préparation du second plancher, de l’autre côté du joint de dilatation, démarre : nous retirons le contreplaqué que je viens d’évoquer, nous insérons les goujons mâles dans les parties femelles et nous appliquons un joint « carton » tout le long de ce joint de dilatation. Enfin, lorsque tout est prêt (ferraillage/ coffrage/réservation etc...), nous coulons cette seconde zone ».

C’est ainsi que plus de 1.000 goujons Schöck Stacon® type LD / F-LD ont été mis en œuvre dans toutes les parties du bâtiment (halle des bassins, vestiaires, locaux dédiés à l’organisation des compétitions, espace bien-être et santé...) en rez-de-chaussée et au premier étage.

