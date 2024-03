La saison des terrasses est lancée avec MAPEI !

Les dessous d'une terrasse réussie ! L'association du mortier colle KERAFLEX HP SPÉCIAL TERRASSE, des joints ciment KERACOLOR RUSTIC, des systèmes de nivellement MAPELEVEL et des produits de nettoyage, entretien et protection ULTRACARE améliore la résistance aux cycles de gel et dégel, première cause de dégradation de vos carrelages extérieurs ou pierres naturelles.

Du 1er mars au 30 avril 2024 : 1 sac acheté = 1 chance de gagner ! Participez du 1er mars au 30 avril 2024 à notre jeu concours et tentez de gagner des braséros, des parasols ou des ustensiles de barbecue ! Pour jouer, c’est très simple : pour tout achat d’un sac de 25 kg de KERAFIX HP SPECIAL TERRASSE, 1 chance de gagner ! Un système MAPEI complet pour une terrasse réussie ! L'association du mortier colle KERAFLEX HP SPÉCIAL TERRASSE, des joints ciment KERACOLOR RUSTIC, des systèmes de nivellement MAPELEVEL et des produits de nettoyage, entretien et protection ULTRACARE améliore la résistance aux cycles de gel et dégel, première cause de dégradation de vos carrelages extérieurs ou pierres naturelles. COLLAGE : KERAFIX HP SPÉCIAL TERRASSE Mortier colle amélioré pour la pose de de carrelage, de pierre naturelle, de dallage en sol intérieur et extérieur (locaux P3 au plus). Idéal pour la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres)

Excellente résistance aux cycles gel/dégel

Rattrapage de planimétrie des supports jusqu'à 25 mm

Technologie Low Dust ® : faible émission de poussière

: faible émission de poussière Disponible en gris et beige JOINTOIEMENT : KERACOLOR RUSTIC Mortier de jointoiement d'aspect rustique pour joints larges (de 5 à 50 mm). Spécial pierres et plaquettes de parement

Excellente résistance aux cycles gel/dégel

Excellente durabilité

Faible retrait : diminue le risque de fissuration

Disponible en gris clair ou ton pierre SYSTÈMES DE NIVELLEMENT : MAPELEVEL Pour une pose rapide parfaitement plane de carrelage en céramique et en pierre. Faciles à mettre en œuvre

Conçus pour une utilisation manuelle rapide et précise

Les entretoises d’espacement existent en plusieurs modèles et dimensions

Constitués principalement de plastique recyclé PRODUITS DE NETTOYAGE, D'ENTRETIEN ET DE PROTECTION : ULTRACARE Idéal pour le nettoyage et l’entretien des surfaces. Pour en savoir plus exit_to_app