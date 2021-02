Et si on profitait de la période de confinement pour réviser des basiques ou se former sur des nouvelles techniques ? Telle est la promesse que Placo®, référent du confort intérieur, et ISOVER, expert français de l’isolation, prennent le parti de porter durant la crise sanitaire actuelle. Ils proposent ainsi aux artisans installateurs et prescripteurs de les accompagner pour enrichir leurs connaissances et monter en compétences sur des thématiques liées à leurs métiers. Une série de modules d’e-learning et de webinars en live leur seront mis à disposition gratuitement à partir du 28 avril prochain. Isolation thermique et acoustique, mise en œuvre dans les règles de l’art, application des réglementations en vigueur..., autant de sujets d’expertise qui n’auront plus de secret pour les plus studieux !