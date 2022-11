FLEXIClean & SKINReflex : les deux nouveaux isolants d’EDILIANS !

Été comme hiver, les logements peuvent être de vraies passoires énergétiques. EDILIANS, spécialiste de la toiture innove sans cesse pour l’habitat de demain qu’ils soient neufs ou rénovés. C’est chose faite avec FLEXIClean & SKINReflex, ses deux nouveaux isolants conçus pour le confort de tous !

FLEXIClean

« Façonnons un avenir durable » ; c’est dans cet objectif que nous avons lancé FLEXIclean, un produit à base de laines de polyester recyclées obtenu grâce à des bouteilles en plastique recyclées et ça, sans additif.

Une belle alternative responsable pour l’isolation entre les chevrons. Un produit performant, éco-responsable, à la hauteur de ses engagements : résistant, sain, isolant et malléable !

#1 Un produit résistant

Oui, Flexiclean est un produit ultra résistant : il ne se tasse pas, ne se délite pas non plus et conserve ainsi toutes ses performances dans le temps.



#2 Un produit sain

Edilians s’engage une nouvelle fois avec son produit Flexiclean : totalement sain, c’est un produit recyclé, recyclable à l’infini et fabriqué en France. Eh oui, il a été conçu à partir de bouteilles en plastique usés d’origine française et européenne.



Il est bien sûr non toxique, non irritant, antifongique et ne dégage aucune poussière ; ce qui permet une pose optimale pour les pros.



Pour info : classé A+ pour les émissions dans l’air et OEKO-TEX STANDARD 100.



#3 Un produit isolant

L’isolation phonique est un atout de taille. En effet, il a un coefficient d’absorption acoustique α = 1 (1 correspondant à un matériau parfaitement absorbant).

Ce produit est garanti imputrescible et son excellente tenue mécanique lui permet de s’inscrire dans la durée garantissant une isolation durable et des performances stables. Ce produit est incroyable : il ne tasse pas avec le temps et ne se déforme pas non plus.



Notez bien, il a une durée de vie de 50 ans !

FLEXICLean, c’est votre atout pour l’isolation thermique :

voilà un argument de taille pour le particulier ; sa faible conductivité thermique permet de gagner en économie d’énergie.



Pour info : l’isolation thermique et acoustique certifiés par l’ACERMI et le CSTB.



#4 Un produit malléable

FLEXIClean c’est le produit polyvalent par excellence ! En effet, il peut convenir dans la majorité des cas dans vos besoins en isolation lors d’une construction neuve ou d’un chantier de rénovation. (80 Particulièrement léger et maniable (produit en rouleaux de 80 ou 105mm), il offre une excellente tenue mécanique ce qui lui permet d’être coupé et posé sans difficulté ; véritable gain de temps et de rentabilité pour les professionnels du secteur.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Il faut + de 250 bouteilles en plastique pour la production d’un rouleau de FLEXIClean (105 mm).

SKINreflex

SKINReflex est un produit est un complément d’isolation respirant et réfléchissant HPV qui améliore les performances des isolants entre chevrons ainsi que le confort d’été ! Cette solution est le fruit d’études complètes réalisées par le pôle Edilians Energie Environnement sur l’influence de la couleur des tuiles sur la température en sous face de couverture. Ces différentes solutions montrent la volonté d’EDILIANS de placer l’ensemble de la toiture au cœur de l’éco-habitat.

Une étanchéité parfaite

Cette solution permet de réaliser une enveloppe continue grâce à sa bande adhésive intégrée et garantie une étanchéité parfaite. SKINReflex, comme une seconde peau ; ce qui permet de conserver les performances de l’isolant entre les chevrons. Il réduit jusqu’à 25 % les ponts thermiques liés aux chevrons.

Grâce à sa technologie unique, SKINReflex NE PROPAGE PAS LE FEU !

Son classement au feu A2-s1,d0 (équivalent M0), permet de réaliser l’entourage des cheminées sans écart au feu apportant sécurité sur les chantiers et dans l’habitat.



Le confort en toutes saisons :

Confort d'été

SKINReflex divise par 3 la chaleur entrant dans les combles* en été. Il laisse respirer la structure sans risque de condensation car il est perméable à la vapeur d’eau (HPV). Sd : 0,06 m.



* Laisse passer 3 fois moins de chaleur à travers la paroi par rapport à un écran de sous-toiture standard.



Confort d'hiver

Ces fibres sont faiblement conductrices 0,029 W/mK R = 1,70 m2.K/W selon EN 16012, lui permettant de limiter les déperditions des ponts thermiques de 25% au niveau des chevrons.



Pour info : ce produit répond à la norme NF EN 1602 qui permet de débloquer les aides à la rénovation de l’état.

