DRCode par Dierre France : la carte d’identité numérique de vos portes en UNE application !

En termes d’utilisation : rien de plus simple ! Il vous suffit de scanner le QR code de l’application et de la télécharger (accessible sur IPhone et Android).



Créez-vous un compte en renseignant votre nom, prénom et adresse email. Il ne vous reste plus qu’à scanner le QRCode sur l’étiquette collée sur le montant de votre porte et l’ensemble des documents disponibles vous seront directement accessibles.