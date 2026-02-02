Avec Impressive Designs, Quick-Step lance un sol stratifié en bâtons rompus, résistant à l’eau, acoustiquement performant et rapide à poser.

Quick-Stepenrichit son offre de sols stratifiés avec Impressive Designs, une nouvelle collection en bâtons rompus qui souhaite conjuguer esthétisme et performance.

Annoncée comme résistante à l’eau, cette gamme se distingue également par une amélioration notable du confort acoustique, répondant aux exigences des intérieurs contemporains.

La technologie brevetée Unizip permet de réaliser un motif en bâtons rompus régulier à partir d’une seule lame. L'objectif : une pose plus rapide, plus simple et sans perte de matériau, ouvrant la voie à une nouvelle génération de sols à la fois techniques et décoratifs.

« Chaque teinte se distingue »

Avec son format compact de 655 × 131 mm et ses décors bois ultra-réalistes, la collection se décline en six teintes — chêne gingembre, cardamome, muscade, cannelle, cumin et carbone. Quick-Step souligne que « chaque teinte se distingue par un grain délicat, des pores naturels et un chanfrein finement travaillé, pour un rendu authentique, du chêne blond lumineux aux bruns plus profonds et intenses ». Avec 56 lames différentes par couleur, les motifs se déploient en un dessin plus grand et plus naturel que sur un stratifié classique, pour « un effet visuel proche du parquet massif », selon Quicktep.



Associant le système Unizip, un chanfrein pressé et le revêtement Hydroseal, Quick-Step vante une parfaite étanchéité du sol. Cette performance autorise une pose aussi bien en cuisine qu’en salle de bains. En optimisant la rapidité d’installation et en éliminant les micro-mouvements à l’origine des grincements, la technologie Unizip propose « un chevron durablement silencieux et harmonieux, dès la pose ».

Fabriquée en Belgique, la collection Impressive Designs affiche « une surface ultra-résistante aux rayures et aux tâches, un entretien facile et une garantie à vie ». Composé à 80 % de bois, ce sol est composé d'un cœur HDF exclusivement de bois récupéré. Il pourra, grâce à un procédé de recyclage dédié, être réutilisé pour fabriquer de nouveaux sols Quick-Step.

Par Nils Buchsbaum