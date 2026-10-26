À Saint-Fiel, le bois au cœur d'une architecture scolaire innovante et durable

Une architecture née du paysage et de la topographie

Concevoir une école ne consiste pas uniquement à organiser des salles de classe et des espaces communs. Il s'agit aussi de créer un lieu de vie, d'apprentissage et de découverte, capable d'établir une relation sensible entre l'enfant, l'architecture et son environnement.

À Saint-Fiel, dans la Creuse, cette réflexion a guidé l'ensemble de la conception de la nouvelle école maternelle et élémentaire.

Implanté sur une parcelle de 10 000 m², à proximité immédiate du pôle enfance existant, le projet prend place dans un environnement paysager remarquable. Le terrain, légèrement vallonné suivant un axe est-ouest, est bordé de chênes et d'arbres remarquables conservés dans le cadre de l'aménagement. Il bénéficie également d'une ouverture visuelle vers le Puy des Trois Cornes.

Plutôt que de chercher à s'affranchir de cette topographie, le parti architectural consiste à accompagner les courbes de niveau et à inscrire les constructions dans la pente naturelle du terrain.

L'école s'organise ainsi comme un petit village, composé d'une succession de volumes à échelle humaine, reliés par un espace central fédérateur.

Cette fragmentation du bâti permet d'éviter l'effet monolithique d'un équipement scolaire traditionnel. Elle favorise une perception plus domestique et rassurante des espaces, particulièrement adaptée aux jeunes enfants.

L'implantation des volumes répond également à une logique bioclimatique. Les orientations, les ouvertures et les relations avec les espaces extérieurs ont été étudiées afin d'optimiser l'éclairage naturel, le confort hygrothermique et la qualité des ambiances intérieures, tout en limitant les besoins énergétiques.

L'architecture trouve ainsi son origine dans une lecture attentive du site, de ses caractéristiques physiques et de ses qualités paysagères.

Le bois comme fondement du parti architectural

Le choix du bois constitue l'un des éléments déterminants de la conception.

Au-delà de ses qualités environnementales, ce matériau permet de développer une écriture architecturale cohérente avec l'idée du village d'enfants.

Les différents volumes accueillant les espaces d'enseignement sont réalisés en ossature bois, avec des charpentes en bois lamellé-collé. Leur répétition, leurs proportions et leurs toitures inclinées évoquent une succession de petites maisons réunies au sein d'un même ensemble.

Le bois participe directement à cette recherche d'une architecture chaleureuse, accueillante et adaptée à l'échelle de l'enfant.

Il permet également d'affirmer une identité contemporaine tout en établissant un lien avec le caractère rural et paysager du territoire.

Cette démarche se traduit par un recours important au matériau bois dans la réalisation.

Les lots de structure bois représentent 158,35 m³ de bois déclarés, répartis entre 92,47 m³ pour l'ossature et 65,88 m³ pour la charpente.

La réalisation comprend également 939,77 m² de murs à ossature bois, auxquels correspondent des ouvrages de façade habillés d'un bardage bois vertical.

Ces quantités témoignent de la place structurante du bois dans le projet, qui ne se limite pas à une fonction décorative ou à un simple traitement de façade.

Le matériau devient un véritable outil de composition architecturale, déterminant à la fois la structure, l'échelle et l'expression des bâtiments.

Une conception constructive mixte

L'un des intérêts de cette réalisation réside dans la complémentarité des systèmes constructifs retenus.

Si le bois occupe une place prépondérante dans les volumes d'enseignement, le projet ne repose pas sur une logique exclusivement monomatériau.

La conception privilégie au contraire une utilisation raisonnée des matériaux, chacun étant employé selon ses caractéristiques structurelles, ses performances et les contraintes propres aux différentes parties du bâtiment.

Les espaces d'enseignement sont réalisés à partir de panneaux à ossature bois et de structures poteaux-poutres, associés à des charpentes en bois lamellé-collé.

La partie centrale du bâtiment est quant à elle réalisée en béton, afin d'assurer le contreventement de l'ensemble.

Elle accueille une large circulation intérieure qui constitue la colonne vertébrale de l'école, distribuant les salles de classe, les espaces d'accueil, les locaux communs et les espaces de service.

Cette organisation permet d'articuler les différents volumes bois autour d'un élément central structurant, tout en assurant la cohérence fonctionnelle du bâtiment.

Le traitement architectural accompagne cette distinction constructive.

Les volumes d'enseignement sont habillés de bois, tandis que la partie centrale reçoit un revêtement en panneaux de fibres-ciment teintés dans la masse, surmonté d'une toiture-terrasse végétalisée.

Les préaux associent quant à eux des ossatures métalliques et bois, avec des couvertures en polycarbonate permettant de protéger les espaces extérieurs tout en conservant leur luminosité.

Cette combinaison de matériaux traduit une démarche de conception dans laquelle les choix techniques et structurels participent directement à l'expression architecturale.

Près de 940 m² de bardage bois pour affirmer l'identité du bâtiment

Le traitement des façades joue un rôle essentiel dans la perception de l'école.

Avec 939,77 m² de bardage bois déclarés, l'enveloppe extérieure constitue un élément majeur de l'identité architecturale du projet.

Le bardage vertical souligne les proportions des différents volumes et renforce leur lecture comme autant de petites maisons.

Cette disposition permet de créer une continuité visuelle entre les bâtiments, tout en préservant l'individualité de chaque entité.

Le rythme des lames, la simplicité des volumes et l'association avec les toitures inclinées en bac acier aspect zinc composent une architecture sobre, où l'expression constructive participe à la qualité esthétique de l'ensemble.

Les menuiseries en aluminium laqué, équipées de doubles vitrages isolants, viennent compléter cette écriture architecturale en introduisant un contraste entre la matérialité naturelle du bois et la précision des éléments métalliques.

Le choix des matériaux et leur mise en relation contribuent ainsi à une architecture contemporaine, lisible et durable.

Le recours au bois français et la maîtrise des filières constructives

La démarche environnementale du projet s'appuie également sur une attention portée à la provenance des matériaux.

Les données techniques de l'opération font apparaître le recours à des bois français pour les principaux ouvrages de structure et de revêtement.

Les charpentes en bois lamellé-collé mobilisent notamment du Douglas provenant de Nouvelle-Aquitaine et de l'épicéa commun d'origine française.

Les éléments d'ossature bois sont renseignés avec une provenance en Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que les produits de charpente et d'ossature bénéficient de certifications PEFC selon les fiches techniques du projet.

Le recours à ces essences et à des approvisionnements français participe à une démarche de construction attentive à l'origine des ressources et à leur traçabilité.

Cette approche ne consiste pas seulement à substituer le bois à d'autres matériaux. Elle suppose de concevoir les ouvrages en tenant compte de leurs propriétés, des contraintes de mise en œuvre, de leur durabilité et de leur intégration à l'ensemble architectural.

La réalisation de Saint-Fiel illustre ainsi l'intérêt d'une réflexion constructive engagée dès la phase de conception, où le matériau participe à la définition même du projet.

Un investissement significatif dans la construction bois

Le recours au bois représente également une part importante de l'investissement consacré à la réalisation.

Pour un coût total de travaux déclaré de 2,405 millions d'euros HT, hors foncier, voiries et réseaux divers et honoraires, les trois principaux lots bois représentent un montant cumulé d'environ 432 000 € HT.

Cette enveloppe se répartit entre :

117 214 € HT pour le lot charpente bois, correspondant à 65,88 m³ ;

pour le lot charpente bois, correspondant à 65,88 m³ ; 179 539 € HT pour le lot ossature bois, correspondant à 92,47 m³ ;

pour le lot ossature bois, correspondant à 92,47 m³ ; 135 609 € HT pour le lot bardage bois, représentant 939,77 m².

Ces trois lots représentent ainsi près de 18 % du montant global des travaux déclaré.

Au-delà de la donnée économique, cette proportion illustre l'importance accordée au bois dans les choix constructifs et architecturaux.

Le matériau intervient à plusieurs niveaux de la réalisation, depuis les structures porteuses jusqu'à l'expression des façades, et participe directement à l'identité du bâtiment.

Une conception bioclimatique complétée par des équipements performants

La performance environnementale de l'école repose sur une approche globale associant conception architecturale, choix des matériaux et équipements techniques.

L'implantation suivant les courbes de niveau, l'orientation des bâtiments et la disposition des ouvertures participent à la recherche d'un confort intérieur adapté aux usages scolaires.

Cette approche passive est complétée par des installations énergétiques permettant d'ajuster les consommations aux besoins du bâtiment.

Le chauffage et le rafraîchissement sont assurés par deux pompes à chaleur à détente directe de type DRV, dotées d'un système de récupération d'énergie permettant de répondre simultanément à des besoins de chaud et de froid.

Une technologie hybride permet d'alimenter en eau les unités intérieures, constituées de cassettes quatre voies intégrées dans les faux plafonds.

Cette solution répond notamment aux différences de besoins thermiques liées à l'orientation et à l'occupation des différents espaces.

La qualité de l'air intérieur est assurée par une centrale de traitement d'air double flux avec récupération d'énergie, fonctionnant à pression constante et à débit variable selon les mesures de CO₂.

Ce pilotage permet d'adapter le renouvellement d'air à l'occupation des locaux.

Les toitures inclinées accueillent également des panneaux photovoltaïques destinés à l'autoconsommation électrique.

L'ensemble de l'éclairage est réalisé en LED et les points d'eau sont équipés de robinets temporisés alimentés en eau froide.

Ces dispositifs techniques complètent la conception architecturale et participent à une stratégie cohérente de maîtrise des consommations énergétiques.

Une réalisation qui conjugue savoir-faire architectural et innovation constructive

L'école de Saint-Fiel démontre que l'innovation architecturale ne repose pas nécessairement sur la recherche de formes spectaculaires ou sur l'emploi de technologies exceptionnelles.

Elle peut résulter d'une réflexion approfondie sur le site, les usages, les matériaux et les systèmes constructifs.

Dans ce projet, le bois constitue le fil conducteur d'une démarche qui associe composition architecturale, maîtrise technique et attention portée à l'environnement.

Le recours à près de 160 m³ de bois structurel, l'importance des surfaces de bardage, la complémentarité des structures bois et béton et l'intégration des équipements énergétiques témoignent d'une conception globale, où chaque choix participe à la cohérence de l'ensemble.

L'architecture tire sa force de cette capacité à articuler des contraintes multiples : adaptation à la topographie, exigences structurelles, confort des utilisateurs, performance énergétique et identité paysagère.

À Saint-Fiel, le bois ne se limite pas à construire une école. Il contribue à façonner un lieu d'apprentissage à échelle humaine, où l'architecture, la technique et le paysage se rencontrent pour proposer une nouvelle manière de concevoir les équipements scolaires.

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