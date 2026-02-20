Sphera : le sol PVC homogène premium pour des espaces durables et performants
Publié le 20 février 2026
Un sol PVC homogène haute performance à faible empreinte carbone
La collection Sphera se distingue par une conception responsable et maîtrisée :
- Fabrication à partir d’électricité issue de ressources renouvelables
- Intégration de 34 à 43 % de contenu recyclé
- Modèle de production circulaire sans déchets
- Matières premières sans phtalate
- Classement A+ pour la qualité de l’air intérieur
La collection Sphera element bénéficie en outre d’une conformité à la norme ISO 5 délivrée par l’Institut Fraunhofer, garantissant une très faible émission de particules et une surface adaptée aux environnements sensibles comme les salles blanches, établissements de santé et laboratoires.
→ Des performances techniques durables
Grâce à un process de calandrage monocouche, Sphera offre :
- Une robustesse exceptionnelle
- Une excellente stabilité dimensionnelle
- Un faible poinçonnement rémanent moyen de 0,03 mm
- Une haute résistance à l’abrasion
- Un entretien facilité grâce au traitement de surface SMART top
Sa surface hygiénique non poreuse assure un nettoyage optimal et une durabilité parfaitement adaptée aux zones à exigences sanitaires élevées.
Trois collections coordonnées pour l’architecture intérieure
La gamme Sphera se décline en trois collections complémentaires, permettant aux architectes, prescripteurs et designers d’exprimer une liberté créative totale dans leurs projets d’aménagement :
→ Sphera element : polyvalence et palette étendue
Avec 51 références, Sphera element propose l’un des éventails de couleurs les plus complets du marché du sol PVC homogène.
- Nuances neutres et intemporelles
- 7 références multicolores
- Motifs non directionnels pour une pose flexible
- Adapté aux hôpitaux, établissements scolaires et bâtiments tertiaires
→ Sphera energetic : dynamisme maîtrisé pour le zonage fonctionnel
Composée de 43 références, Sphera energetic propose des teintes vibrantes subtilement adoucies, idéales pour :
- Le zonage fonctionnel
- Les espaces éducatifs
- Les environnements de soins
- Les lieux nécessitant une signalétique visuelle intégrée
Les couleurs ont été pensées pour répondre aux enjeux de neurodiversité, en limitant la surcharge visuelle, facilitant l’orientation et favorisant des ambiances inclusives, notamment pour les personnes atteintes de TSA.
→ Sphera elite b+ : l’innovation écoresponsable
Avec 18 références inspirées des matériaux naturels, Sphera elite b+ représente la collection la plus durable jamais développée par Forbo Flooring Systems.
Elle intègre :
- Jusqu’à 43 % de contenu recyclé
- 23 % de contenu bio-circulaire certifié
- Une performance environnementale renforcée
- Les mêmes standards élevés de fiabilité et de longévité
Sphera elite b+ s’impose comme une solution idéale pour les projets intégrant des objectifs bas carbone, HQE, ou certifications environnementales.
Pourquoi choisir Sphera pour vos projets de sol PVC homogène ?
- Solution adaptée aux environnements à fort trafic
- Faible impact environnemental
- Excellente résistance à l’usure et au poinçonnement
- Large palette décorative coordonnée
- Compatible avec les exigences sanitaires élevées
- Contribution aux démarches de construction durable
Les tags associés
Salaire sur le métier de moquettiste 2025 : missions, formation et rémunération
Le moquettiste pose moquettes, PVC ou linoléum pour un sol confortable et esthétique. Un expert clé de l’aménagement intérieur dans le BTP.
Flotex® : sol design et performant signé Forbo Flooring
Flotex® de Forbo est un sol floqué innovant alliant confort textile, hygiène, résistance et facilité d’entretien, idéal pour les espaces exigeants.
Eternal Forbo : sols compacts pour trafic intense
Forbo Flooring lance Eternal, une collection PVC robuste et design, idéale pour les zones à fort passage avec 85 décors bois, minéraux et colorés.
Revêtements de sol intérieur : les tendances et innovations
Les fabricants de revêtements de sol ne cessent d’innover pour répondre toujours mieux aux attentes des clients. Le choix d’un sol ne se fait plus entre parquet, carrelage ou moquette, il existe aujourd’hui...