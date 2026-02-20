Sphera : le sol PVC homogène premium pour des espaces durables et performants

Un sol PVC homogène haute performance à faible empreinte carbone

La collection Sphera se distingue par une conception responsable et maîtrisée :

Fabrication à partir d’électricité issue de ressources renouvelables

Intégration de 34 à 43 % de contenu recyclé

Modèle de production circulaire sans déchets

Matières premières sans phtalate

Classement A+ pour la qualité de l’air intérieur

La collection Sphera element bénéficie en outre d’une conformité à la norme ISO 5 délivrée par l’Institut Fraunhofer, garantissant une très faible émission de particules et une surface adaptée aux environnements sensibles comme les salles blanches, établissements de santé et laboratoires.

→ Des performances techniques durables

Grâce à un process de calandrage monocouche, Sphera offre :

Une robustesse exceptionnelle

Une excellente stabilité dimensionnelle

Un faible poinçonnement rémanent moyen de 0,03 mm

Une haute résistance à l’abrasion

Un entretien facilité grâce au traitement de surface SMART top

Sa surface hygiénique non poreuse assure un nettoyage optimal et une durabilité parfaitement adaptée aux zones à exigences sanitaires élevées.

©Forbo Flooring Systems ©Forbo Flooring Systems ©Forbo Flooring Systems Précédent Suivant

Trois collections coordonnées pour l’architecture intérieure

La gamme Sphera se décline en trois collections complémentaires, permettant aux architectes, prescripteurs et designers d’exprimer une liberté créative totale dans leurs projets d’aménagement :

→ Sphera element : polyvalence et palette étendue

Avec 51 références, Sphera element propose l’un des éventails de couleurs les plus complets du marché du sol PVC homogène.

Nuances neutres et intemporelles

7 références multicolores

Motifs non directionnels pour une pose flexible

Adapté aux hôpitaux, établissements scolaires et bâtiments tertiaires

→ Sphera energetic : dynamisme maîtrisé pour le zonage fonctionnel

Composée de 43 références, Sphera energetic propose des teintes vibrantes subtilement adoucies, idéales pour :

Le zonage fonctionnel

Les espaces éducatifs

Les environnements de soins

Les lieux nécessitant une signalétique visuelle intégrée

Les couleurs ont été pensées pour répondre aux enjeux de neurodiversité, en limitant la surcharge visuelle, facilitant l’orientation et favorisant des ambiances inclusives, notamment pour les personnes atteintes de TSA.

→ Sphera elite b+ : l’innovation écoresponsable

Avec 18 références inspirées des matériaux naturels, Sphera elite b+ représente la collection la plus durable jamais développée par Forbo Flooring Systems.

Elle intègre :

Jusqu’à 43 % de contenu recyclé

23 % de contenu bio-circulaire certifié

Une performance environnementale renforcée

Les mêmes standards élevés de fiabilité et de longévité

Sphera elite b+ s’impose comme une solution idéale pour les projets intégrant des objectifs bas carbone, HQE, ou certifications environnementales.

Pourquoi choisir Sphera pour vos projets de sol PVC homogène ?

Solution adaptée aux environnements à fort trafic

Faible impact environnemental

Excellente résistance à l’usure et au poinçonnement

Large palette décorative coordonnée

Compatible avec les exigences sanitaires élevées

Contribution aux démarches de construction durable

Pour en savoir plus exit_to_app