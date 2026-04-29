Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Allura decibel : LVT acoustique fabriquée à Reims alliant durabilité et design

Partager le communiqué
Communiqué
Publié le 29 avril 2026
Allura decibel de Forbo : LVT acoustique (jusqu’à 19 dB), durable et design, idéale pour les espaces tertiaires et collectifs.
Allura decibel : LVT acoustique fabriquée à Reims alliant durabilité et design - Batiweb

Une LVT acoustique performante pour les bâtiments à fort trafic

Déjà éprouvée avec plusieurs millions de m² installés, la gamme Allura decibel offre une réponse fiable aux contraintes des établissements recevant du public :

  • établissements de santé
  • bâtiments d’enseignement
  • bureaux
  • logements collectifs

Grâce à une réduction des bruits d’impact jusqu’à 19 dB, ce revêtement de sol contribue à améliorer le confort sonore et le bien-être des occupants.

Sa conception technique garantit :

  • une excellente stabilité dimensionnelle
  • une forte résistance au poinçonnement
  • une durabilité adaptée aux zones à fort passage

Disponible en lames et dalles LVT, Allura decibel facilite la mise en œuvre (pose poissée) et l’entretien. Chaque élément peut être remplacé individuellement, optimisant ainsi la maintenance et la durée de vie du sol.

Un revêtement de sol durable et responsable

Allura decibel intègre plusieurs avancées environnementales majeures :

  • 20 % de contenu recyclé
  • faibles émissions de TVOC
  • classement feu Bfl-s1

Cette approche s’inscrit dans une logique de construction durable et de réduction de l’impact environnemental des matériaux.

« Allura decibel est un produit performant, facile à poser et respectueux de l’environnement. Il illustre l’innovation continue de Forbo Flooring Systems pour répondre aux besoins du marché. » Laurent Michel, Product Manager Acoustic Vinyl

Une collection LVT design au service de la créativité architecturale

Au-delà de ses performances techniques, Allura decibel se distingue par une grande richesse esthétique, permettant de répondre aux tendances actuelles de l’architecture intérieure.

→ Des décors bois réalistes et contemporains

La collection revisite les essences naturelles avec des effets bois variés :

  • Harvest Oak et sa nouvelle teinte Pure Harvest Oak
  • Antique Oak, enrichi de nouvelles nuances (Ivory Antique Oak, Greige Antique)
  • Authentic Oak, désormais disponible en format 50 × 12,5 cm pour des poses en chevrons ou damier
  • Serene Oak et Smooth Oak pour des ambiances plus épurées

→ Des inspirations minérales et graphiques

Allura decibel propose également des décors inspirés de la matière :

  • Urban Concrete (effet béton et pierre)
  • Perlino (texture minérale douce)
  • Gravelstone, Pompeii, Terrazzo (effets graphiques contemporains)

→ Un décor textile inédit

Le motif Twill, inspiré du tissage textile, enrichit la collection avec une palette moderne, idéale pour des combinaisons en dalles.

108 références pour une liberté de conception maximale

La collection comprend :

  • 12 designs (dont 6 nouveaux)
  • 108 références
  • 3 textures de surface
  • plus de 68 coloris en 0,7 mm et 0,8 mm
  • 40 références en 0,35 mm

Cette diversité permet de créer des aménagements sur mesure adaptés à tous les usages : bureaux, hôtellerie, santé, éducation ou retail.

« L’objectif était de renforcer l’identité design d’Allura decibel avec des décors plus luxueux et hyperréalistes, ainsi qu’un nouveau format de lame. » Fanny Gay, Senior Designer

Allura decibel b+ : une LVT acoustique engagée dans l’économie circulaire

Avec Allura decibel b+, Forbo Flooring Systems va plus loin dans son engagement environnemental en proposant une version éco-conçue :

  • 31 % de matières recyclées
  • utilisation de PVC biosourcé
  • plastifiants issus du recyclage (ex. bouteilles PET)
  • production avec électricité 100 % renouvelable
  • très faibles émissions de COV

Basée sur un système de mass balance, cette solution réduit la dépendance aux sources fossiles tout en conservant les performances techniques et acoustiques de la gamme.

Allura decibel : les points clés

  • LVT acoustique haute performance
  • Réduction sonore jusqu’à 19 dB
  • Fabrication française à Reims
  • 108 références – 12 designs
  • Format chevrons 50 × 12,5 cm
  • 20 % recyclé (31 % pour version b+)
  • Classement feu Bfl-s1
  • Pose facile et maintenance optimisée

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
FORBO FLOORING SYSTEMS - Batiweb

Forbo Flooring Systems est un acteur majeur du revêtement de sol PVC et Linoléum au niveau...

63 RUE GOSSET
51055 REIMS
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.