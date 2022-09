Frappe alu DZAO® minimaliste sans rupture de pont thermique - Série 113M

Présentée en avant-première sur le salon BATIMAT, la frappe DZAO® est une gamme « froide » de frappes aluminium traditionnelles qui permet de réaliser des châssis minimalistes sans rupture de pont thermique pouvant intégrer ouvrants à frappe, oscillo-battants, soufflets…. Avec sa masse vue d’aluminium de seulement 66,3 mm, la frappe Dzao® minimaliste optimise le clair de jour et favorise les apports solaires. Disponible dans toutes les couleurs et finitions exclusives Profils Systèmes® pour une personnalisation unique et moderne.

Configurations

Version Factory Spirit

Design Factory Spirit : lignes droites et épurées sur les dormants et ouvrants.

Performances - Étanchéité

Dimensions L1400 x H1400 mm / Résultats AEV : A*4 E*8A V*C5 fenêtre 2 vantaux.

Dimensions L1300 x H2200 mm / Résultats AEV : A*4 E*9A V*A5 fenêtre 2 vantaux.

Dormant

Dormant tubulaire de 51 mm de large avec possibilité de clipser la bavette et de rapporter des tapées pour la reprise du doublage.

Ouvrant

Ouvrant tubulaire de forme droite sur l’intérieur et l’extérieur de 59,6 mm.

Vitrage

Vitrages simples ou isolants de 8 à 12 mm maintenu par 2 joints en EPDM et 1 parclose extérieure clippée de face.

Couleurs

Un large choix de couleurs et de teintes sont proposés. Le laquage haute durabilité Profils Sytèmes® est garanti jusqu’à 25 ans.

Les profilés laqués disposent des labels QualiLaquage, Qualimarine, Qualanod et Qualicoat Seaside attestant ainsi de leur qualité et durabilité. Pour plus d’informations sur les labels et certifications, cliquez ici.

Une Fabrication Française

Implantée en France, dans le département de l’Hérault, Profils Systèmes® conçoit et développe depuis plus de 35 ans des profilés en aluminium et accessoires destinés au secteur du bâtiment. Des produits innovants pensés pour la fabrication de fenêtres, portes, vérandas, murs-rideaux, pergolas, carports, gazébos, volets, garde-corps, portails, clôtures, etc.

Depuis 2013, l’entreprise bénéficie du Label « Made in France » ou « Fabrication Française », délivré par les douanes françaises qui garantit l’origine France de ses profilés aluminium pour ses gammes de menuiseries.

Membre de LA FRENCH FAB, depuis 2017 Profils Systèmes® adhère et soutient ses valeurs comme la mise en avant de l’excellence française et le développement de l’industrie en France.

Politique QSE – Qualité Sécurité Environnement engagée :



La croissance et la pérennité de Profils Systèmes® dépendent de la satisfaction de ses clients, de la qualité de ses résultats, et de l’investissement collectif de ses collaborateurs. Pour répondre à ces enjeux, Profils Systèmes® s’est engagée dans les systèmes de management et d’amélioration continue de la Qualité, de la Santé & Sécurité et de l’Environnement.

Pour en savoir plus exit_to_app