Cap sur un futur durable avec les éoliennes de Feluy !

Vidéo
Publié le 07 octobre 2025
Chez Unilin Insulation, sur nos sites de production, on investit dans les énergies renouvelables et le développement durable avec la stratégie OneHome. Parmi nos actions de durabilité, découvrez l'installation des deux éoliennes sur notre usine de Feluy, en Belgique.

 

Unilin Insulation SAS - Batiweb

Unilin Insulation développe depuis plus de 50 ans des solutions d’isolation pour toute la...

ZAC des Plaines - 86 rue de la Roselière
42450 Sury-le-Comtal
France

Plus d'informations


