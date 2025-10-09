PRB fête ses 50 ans d’innovation et d’engagement durable

Un demi-siècle d’amour du travail bien fait

Fondée en 1975 par Jacques Laurent, PRB est passée du statut de petite entreprise familiale à celui de leader français des produits du bâtiment.

Depuis ses débuts, la marque incarne des valeurs fortes – proximité, respect et convivialité – qui guident encore aujourd’hui ses relations avec ses clients, partenaires et collaborateurs.

Avec près de 700 collaborateurs répartis entre son siège historique des Achards (Vendée) et plusieurs sites en France, PRB continue de bâtir sa réussite collective sur la qualité, la confiance et l’innovation.

Un tournant historique avec Holcim

En 2022, PRB rejoint le groupe international Holcim, leader mondial des solutions de construction innovantes et durables.

Cette intégration marque une nouvelle étape majeure dans l’histoire de PRB, lui permettant de renforcer ses capacités industrielles, accélérer sa transition écologique et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance en France comme à l’international.

Un 50e anniversaire tourné vers l’avenir

Pour célébrer ce demi-siècle de réussite, PRB a réuni collaborateurs et partenaires le 26 septembre 2025 sur son site des Achards pour une soirée conviviale et festive.

L’occasion de saluer un parcours exceptionnel et d’affirmer les ambitions pour demain :

améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments,

réduire leur empreinte carbone,

rendre les logements plus confortables et durables.

Un nouveau logo et un site web repensé

Pour marquer ce nouveau chapitre, PRB fait évoluer son identité visuelle.

Ce nouveau logo, à la fois moderne et fidèle à l’esprit d’origine, symbolise la continuité de son histoire et sa volonté d’innover.

En parallèle, le site web PRB fait peau neuve :

Interface modernisée

Navigation plus fluide

Expérience utilisateur intuitive

Une refonte pensée pour offrir un accès rapide et simple à l’ensemble des produits et services PRB.

La fierté d’un collectif

« À nos collaborateurs, anciens et actuels, à nos clients – qui sont notre raison d’être –, à nos fournisseurs et partenaires, qui nous ont accordé leur confiance, vont toute ma gratitude et ma fierté. Merci et bravo à toutes et à tous pour ce demi-siècle de réussites et d’aventure humaine », déclare Olivier Troussicot, Président de PRB.

