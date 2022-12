HIMACS plébiscité pour la salle de bains de ce remarquable loft

Le designer François Hannes, Egon Deuze et Willuks interior design studio ont été chargés de faire de cette résidence, située à Eindhoven, la capitale néerlandaise du design, une réalité. Le clou de la salle de bains est l’étincelante double vasque en HIMACS Alpine White, lumineuse et élégante, qui se combine avec le bois et les autres matériaux pour une esthétique naturelle, créant un espace où beauté et fonctionnalité se côtoient en harmonie.

Ce loft, idéalement situé et aux possibilités infinies, avait comme cahier des charges de retranscrire une ambiance chaleureuse et cosy pour contrebalancer la froideur de ses détails industriels.



Créer une atmosphère où le luxe, la chaleur et la lumière se conjuguent - sans perdre une partie du charme industriel - signifiait que le choix des matériaux, du mobilier, des accessoires et de l'éclairage était crucial. Les designers ont relevé ce défi en choisissant le bois comme matériau de base, sa chaleur et sa beauté naturelle s'harmonisant parfaitement avec la nature froide et moderne des poutres en béton apparent.

Dans la cuisine, le grand îlot et les appareils électroménagers de couleur sombre partagent l'espace avec des meubles en placage de chêne, ce qui donne une esthétique moderne mais conviviale à la fois. Les deux tables, placées à chaque extrémité de l'îlot central, donnent une continuité à la pièce, la reliant à la salle à manger et créant un espace de réception attrayant.

Des détails qui font la différence

Profitant des grandes fenêtres, qui font de ce loft un espace lumineux et aéré, les architectes d'intérieur ont pu choisir un placage en chêne clair pour la cuisine, ainsi qu'une autre couleur plus foncée pour la chambre et le coin lecture, qui jouxte la salle à manger. Une bibliothèque sur mesure avec des détails d'éclairage chaleureux apportent une touche cosy et élégante.

Pour contrebalancer la froideur de ses origines industrielles, la décoration intérieure de cette maison a tiré parti de matériaux doux et chauds tels que le velours, le sherpa et la laine, présents dans les coussins et les tapis de la chambre et de la salle à manger.



L'éclairage a également été un facteur à prendre en compte : bien que l'espace soit déjà très lumineux, le choix de lampes et de luminaires avec des ampoules aux tons chauds a été déterminant pour obtenir l'atmosphère chaleureuse de ce loft.

La salle de bains, oasis de bien-être

L'objectif d'unité entre les différents éléments se poursuit dans la salle de bains, où un spa a été conçu, comprenant une baignoire jacuzzi et un sauna, ainsi qu'une généreuse douche à l’italienne. Dans cet espace spacieux et bien distribué, les revêtements simples côtoient d'autres accessoires d'inspiration chaleureuse et naturelle, comme les meubles en placage de chêne, les plantes et les détails décoratifs dans les tons dorés.



Le résultat obtenu par François Hannes et Willuks repose non seulement sur la beauté visuelle, mais aussi sur le choix de matériaux qui assureront la durabilité et la fonctionnalité de la maison. C'est la raison du choix d'HIMACS, pour l’imposante double vasque, dans la teinte iconique Alpine White.

Pour ce coin dédié au bien-être, il était essentiel de pouvoir garantir l'hygiène et la propreté, ce qui fait la renommée d'HIMACS. Sa nature thermoformable, avec des possibilités de conception infinies, en a fait le matériau idéal pour cette salle de bains, répondant ainsi aux attentes des propriétaires.

De plus, la surface non-poreuse et sans joints visibles empêche la prolifération des germes et des bactéries et sa résistance aux impacts et aux rayures, garantit la durabilité et la facilité d'entretien.

Crédits Photos : © Peter Baas