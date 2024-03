Gamme R&D PRB MORTIER DE RÉPARATION R3 R&D : le mortier R3 bas carbone !

Le PRB MORTIER DE RÉPARATION R3 R&D est spécialement formulé pour non seulement fournir des performances exceptionnelles dans la réparation et la restauration des structures en béton et en maçonnerie, mais aussi pour réduire son empreinte environnementale. Sa formule éco-conçu garantit une adhérence optimale, une résistance exceptionnelle aux contraintes mécaniques et une durabilité à long terme. Ce produit innovant contribue à réduire l’empreinte carbone des projets de construction tout en maintenant des normes strictes de qualité et de durabilité.

Empreinte carbone réduite (FDES en cours)

Résistances mécaniques très élevées en compression et en flexion

Applicable en forte épaisseur jusqu’à 100 mm

Excellente tenue en milieu agressif

Application manuelle ou mécanisée

Certifié classe R3 et conditionné en sac de 25 kg, ce nouveau mortier est désormais disponible auprès des distributeurs. Il témoigne de l’engagement de PRB envers des pratiques de construction plus durables et respectueuses de l'environnement.

