LOXAM lance LOXAM Relay à l'Accor Arena de Paris Bercy : un service innovant pour la location d'équipements événementiels

LOXAM à travers sa filiale LOXAM EVENT a inauguré à l’Accor Arena de Paris Bercy, LOXAM Relay, un nouvel espace logistique et serviciel situé au sein même de ce lieu incontournable du secteur de l’événementiel. Adapté aux besoins de toutes les typologies d’événements, ce nouveau format de location in situ offre aux professionnels de l’événementiel une accessibilité directe et sans précédent à des équipements électriques issus de la gamme LOXGREEN.

LOXAM Relay est dédié aux productions et organisations qui investissent l’Accor Arena pour la mise en place d’un concert, d’un spectacle, d’une convention ou encore d’un événement sportif. Le service offre la possibilité de louer une gamme de matériels de manutention et d’élévation (chariots, nacelles) 100 % électriques de la gamme Loxgreen (zéro émission et faible niveau sonore). Avec 8 matériels disponibles, LOXAM Relay répond aux besoins des professionnels de l’événementiel pour le montage de leur événement et contribue ainsi à optimiser l’efficacité des productions, en leur permettant de louer directement sur place les matériels nécessaires.

Ce service leur permet donc de gagner du temps mais aussi d’avoir un bilan carbone neutre concernant la logistique du matériel puisqu’on évite ainsi les livraisons quotidiennes de matériels sur site via camion porte-char. Le principe de fonctionnement est simple : le professionnel réserve son matériel par téléphone et reçoit ensuite un code par email lui permettant de récupérer les clés du matériel loué dans une boite à clés correspondante.



LOXAM Relay est une initiative qui s'inscrit dans la volonté de LOXAM de fournir des solutions innovantes et pratiques, pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients, tout en leur faisant gagner un temps précieux.

D’autres implantations sont à l’étude avec pour objectif de déployer ce service sur 3 sites supplémentaires à horizon 2025. Pour en savoir plus exit_to_app