Gamme Silver, solutions d’étanchéité haut de gamme pour des toitures-terrasses pérennes !

Afin de proposer des solutions d'étanchéité hautes performances, Siplast propose la Gamme Silver qui se décline en trois termes : longévité, traçabilité, expertise.



Longévité : Siplast a mis au point des complexes qui répondent à toutes les grandes problématiques sur béton – autoprotégé, sous protection lourde, meuble ou dure, pour jardin ou végétalisation inaccessible. Ces produits, dont le nom porte le suffixe « Silver », allient performances, qualité et technicité. Pour preuve de son engagement, Siplast propose un allongement de la durée de garantie produit à 20 ans, à compter de leur achat auprès de Siplast.



Traçabilité : pas d'engagement sans preuve. Pour ce faire, les produits Silver sont dotés d'une puce RFID, incorporée dans chaque rouleau de produit : c'est la technologie « Silver Tracking® ». Activable tout au long de la vie du produit, la puce témoigne de la date, du lieu et du lot de fabrication. En cas de désordre constaté dû à un défaut d'étanchéité des matériaux, Siplast prend en charge la fourniture des produits de remplacement.



Expertise : associés aux produits Silver, Siplast offre des services dédiés de haut niveau à ses clients : depuis la préparation du projet jusqu'à la réalisation du chantier. Chaque cas est étudié individuellement et les services adéquats sont proposés en fonction des besoins du client et du projet.



Siplast propose 4 complexes pour répondre à toutes les situations : Complexe Silver FM, Complexe Silver Ade, Complexe Silver S, Complexe Silver Canopia.



L'ensemble des complexes Silver sont certifiés sous DTA (Document Technique d'Application) auprès du CSTB.