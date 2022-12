Profils Systèmes, double lauréat des 21èmes Trophées de la Communication

C’est dans le prestigieux salon Gustave Eiffel, au premier étage de la Tour Eiffel qu’ont été remis ce vendredi 25 novembre 2022 à Paris, les 21èmes TROPHÉES DE LA COMMUNICATION. Profils Systèmes qui concourait pour la première fois à ce concours national de référence, s’est vu décerner deux prix pour ses actions de communication !

Organisés par l’association WEXCOM, Les TROPHÉES DE LA COMMUNICATION® récompensent chaque année, les meilleures actions de communication et les structures qui se démarquent par la qualité de leur communication.



Profils Systèmes qui concourait pour la toute première fois à ces trophées, parmi 307 structures et 492 dossiers de participation, a donc eu l’honneur de recevoir les 5èmes prix des catégories « Meilleur site internet des entreprises de plus de 250 salariés » et « Meilleure réalisation d’édition réalisée par un organisme privé ».



En plus de récompenser le travail d’une équipe, ces deux prix valorisent une stratégie de communication 360° qui combine supports print, digitaux, vidéos, évènementiel… pour faire rayonner le gammiste aluminium français auprès de ses cibles B2B et B2C.

À l'image de son Magazine Signature

Un magazine d’architecture et d’art de vivre, à destination des prescripteurs du bâtiment, imprimé entre 8 000 et 10 000 exemplaires, et lancé annuellement lors d’une soirée évènementielle à Paris.

Un magazine qui se décline également par la suite en version digitale sur le blog « Signature by Profils Systèmes », et sur lequel les articles sont enrichis de photos et vidéos. Sans oublier des communications régulières sur les réseaux sociaux pour promouvoir les solutions architecturales et sur-mesure offertes par Profils Systèmes aux professionnels du bâtiments comme aux particuliers !

Palmarès 21èmes Trophées de la Communication

Catégorie 5

Meilleur site internet des entreprises de plus de 250 salariés.

BRIOCHE PASQUIER / PITCH PAR L’AGENCE LGM&CO

MILLEIS BANQUE

GROUPE NICOLLIN PAR L’AGENCE SWEEP

GROUPE LES ÉCHOS-LE PARISIEN

PROFILS SYSTÈMES

Catégorie 15

Meilleure réalisation d'édition réalisée par un organisme privé.

ARTERRIS PAR L’AGENCE YAPAK

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA LOZÈRE

TONNELLERIE ROUSSEAU

MON PATRIMOINE NEUF

MAGAZINE SIGNATURE BY PROFILS SYSTÈMES

À gauche : Emmanuel Cau, Chargé de Communication Marketing

À droite : Pascale Anselme, Responsable Communication Marketing

Pour en savoir plus exit_to_app