GEBERIT SILENT-PP, la nouvelle référence Geberit en matière d'évacuation des eaux usées

Une longue expertise dans le domaine de la canalisation. L’expertise de Geberit dans le domaine de la technologie sanitaire et plus précisément dans les systèmes de canalisation est plébiscitée par les professionnels. Depuis le raccordement à l’alimentation et la distribution en eau par étage aux usagers jusqu’à l’évacuation des toits et des bâtiments dans le réseau public d’assainissement, tous les systèmes Geberit ont fait leurs preuves en raison de leur ingéniosité et leur haut degré de technicité.

Une mise en oeuvre facilitée et sécurisée

Conçus pour l’évacuation des eaux usées (colonnes de chute, conduites de raccordement et collecteurs), le nouveau système d’évacuation Silent-PP développé par Geberit est destiné aux logements individuels, collectifs comme au secteur tertiaire.



Ses avantages sont multiples par rapport aux systèmes existants majoritairement en PVC qui souffre souvent d’une fragilité mécanique, d’un manque de souplesse et d’une mise en oeuvre longue et fastidieuse nécessitant l’usage d’une colle nauséabonde.



L’assortiment complet de tubes et de raccords du système Geberit Silent-PP offre de multiples avantages pour l’installateur.

Un confort de mise en oeuvre optimal.

Geberit Silent-PP se distingue par sa rapidité et sa facilité d’installation : son assemblage s’effectue par emboîtement, sans outils et sans colle (gain de temps additionnel avec les raccords préfabriqués chute unique).



Une grande sécurité d’installation avec un emboîtement sûr et étanche.

Tous les tubes et raccords Geberit Silent-PP sont dotés d’un marquage tous les 30° permettant un alignement simple, rapide et précis du système complet. Lorsque des raccords sont emboîtés, une butée permet un contrôle visuel de la profondeur d’emboîtement, un gage supplémentaire de sécurité en termes d’étanchéité durable de tous les raccords. Des manchons de transition équipés de griffes en acier inoxydables et indémontables, permettent un raccordement sûr et fiable avec les conduites verticales Geberit PE et Geberit Silent-db20.



Une haute résistance thermique, aux chocs et aux UV.

Les tubes et les raccords Geberit Silent-PP sont insensibles à l’effet des rayons UV pendant une durée maximum de 2 ans (stockage). Ils offrent également une grande résistance aux impacts et aux basses températures (les tubes et raccords peuvent être installés par temps froid sans risque de fissures).



Un excellent confort acoustique.

Les trois couches de tubes ainsi que les raccords hydrauliques assurent une meilleure performance acoustique par rapport aux matériaux traditionnels (tels que le PVC et le PP homogène). Geberit Silent-PP classé ESA4 (sous avis technique) permet ainsi de répondre aux exigences de nombreux ERP dans différents secteurs (hôtellerie, santé…).



Des applications multiples.

Geberit Silent-PP est conçu pour l’évacuation traditionnelle des eaux usées, mais également pour l’évacuation de fluides techniques des eaux à haute température avec ou sans résistance chimique (des qualités idéales pour l’industrie).



Une attention portée à l’environnement.

Lors du développement de ses nouveaux produits, Geberit tend à minimiser l’impact écologique sur l’homme et l’environnement. Tous les systèmes de canalisation Geberit sont exempts de PVC et fabriqués exclusivement avec des polymères non toxiques. En outre, les conduites sont facilement et totalement recyclables. Des qualités attendues par la prescription.



Geberit Silent-PP se distingue également par son gain de place et de matériaux rendu possible grâce aux embranchements coudés qui permettent des débits d’évacuation plus importants dans les colonnes, évitant ainsi l’utilisation de diamètres supérieurs. De plus, il est également possible d’utiliser le système en chute unique sous avis technique.

