Solutions laquées EGGER PerfectSense® Premium Matt
Pensés pour durer et répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles, ils offrent :
- Une qualité haut de gamme grâce au panneau support MDF.
- Une propriété anti-traces de doigts.
- Une résistance élevée aux rayures, taches et agents de nettoyage.
- Facilité d’entretien.
- Offre de coordonnée sur, stratifiés, plans de travail et chants ABS.
Donnez vie à des projets sophistiqués où élégance et résistance aux défis du quotidien ne font qu’un.
Le Grand Paris Express : une révolution souterraine au cœur de la capitale
Chaque jour, des millions de Franciliens font face à des trajets interminables, des transports saturés et des correspondances compliquées. Le Grand Paris Express promet de transformer cette réalité en...
EGGER collabore avec Manufactura qui lance LC Rebirth
EGGER s’associe à Manufactura pour LC Rebirth, une collection écoresponsable de mobilier inspirée de Le Corbusier, alliant design, artisanat et innovation.
EGGER présente la nouvelle Collection EGGER Sol 2025+
EGGER présentera sa nouvelle Collection Sol 2025 à l'occasion du salon BAU 2025 de Munich. Composée de deux gammes : NatureSense et AquaDura, la collection propose des caractéristiques produits innovantes...
Les plus hautes tours : défis techniques et architecturaux dans le secteur du BTP
Les gratte-ciels ne sont pas simplement des structures imposantes dans le paysage urbain, mais des symboles de l’ingéniosité humaine. Ils incarnent les avancées technologiques, l’innovation architecturale...