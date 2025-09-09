Solutions laquées EGGER PerfectSense® Premium Matt

Pensés pour durer et répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles, ils offrent :

Une qualité haut de gamme grâce au panneau support MDF.

Une propriété anti-traces de doigts.

Une résistance élevée aux rayures, taches et agents de nettoyage.

Facilité d’entretien.

Offre de coordonnée sur, stratifiés, plans de travail et chants ABS.

Donnez vie à des projets sophistiqués où élégance et résistance aux défis du quotidien ne font qu’un.

