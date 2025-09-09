ConnexionS'abonner
Solutions laquées EGGER PerfectSense® Premium Matt

Communiqué
Publié le 09 septembre 2025
PerfectSense® Premium Matt : panneaux MDF laqués aux surfaces mates pour un rendu sophistiqué, velouté et soyeux, idéal pour des projets haut de gamme.
Pensés pour durer et répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles, ils offrent :

  • Une qualité haut de gamme grâce au panneau support MDF.
  • Une propriété anti-traces de doigts.
  • Une résistance élevée aux rayures, taches et agents de nettoyage.
  • Facilité d’entretien.
  • Offre de coordonnée sur, stratifiés, plans de travail et chants ABS.

Donnez vie à des projets sophistiqués où élégance et résistance aux défis du quotidien ne font qu’un.

 

