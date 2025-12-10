Deux immeubles se sont effondrés dans un quartier de Fès, faisant au moins 22 morts et 16 blessés. Les secours poursuivent les recherches sous les décombres.

Vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi 10 décembre dans l’effondrement de deux immeubles contigus de quatre étages dans un quartier de Fès, grande ville du nord du Maroc, ont annoncé les autorités locales.

« Seize autres ont été blessées à divers degrés de gravité », a annoncé l’agence de presse officielle marocaine MAP, qui a précisé que « les opérations de recherche se poursuivaient toujours pour sauver et secourir d’autres personnes qui pourraient être ensevelies sous les décombres ».

Les blessés ont été évacués vers le Centre hospitalier universitaire de Fès, a indiqué l'agence de presse marocaine.

Selon la même source, l’effondrement s’est produit dans le quartier Al-Moustakbal, dans la zone d’Al-Massira. Huit familles vivaient dans les deux immeubles effondrés. Les autorités locales avertissent que le bilan pourrait encore s’alourdir dans les prochaines heures.

Des drames récurrents ces dernières années

Aucune explication officielle n’a encore été avancée concernant l’effondrement des immeubles.

Ces dernières années, plusieurs drames similaires ont endeuillé le Maroc. En mai, neuf personnes ont perdu la vie dans l’effondrement d’un immeuble à Fès, un bâtiment « figurant sur la liste des constructions menaçant de s’effondrer » et déjà visé par un ordre d’évacuation, selon une source des autorités locales citée par l’AFP.

En février 2024, cinq autres habitants étaient morts dans la chute d’une maison de la vieille ville de Fès. En 2016, deux enfants avaient été tués à Marrakech dans l’effondrement d’une habitation, tandis qu’à Casablanca, la chute d’un immeuble de quatre étages avait fait quatre morts et 24 blessés.

Par Nils Buchsbaum (avec AFP)