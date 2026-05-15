Gregsway construit sa cabane hors réseau avec Joris Ide

Du voyage à l’autoconstruction

Globe-trotteur passionné, Gregsway – de son vrai nom Grégoire Kengen – s’est fait connaître à travers ses explorations atypiques et ses contenus vidéo immersifs. Après avoir parcouru le monde, il s’oriente vers une démarche plus ancrée : concevoir et construire lui-même ses propres espaces de vie.

Sans formation initiale dans le bâtiment, il documente chaque étape de ses projets et incarne une nouvelle génération d’autoconstructeurs en quête de sens et d’autonomie.

Une cabane hors réseau pensée comme un refuge contemporain

Son nouveau projet prend la forme d’une cabane off-grid composée de deux modules distincts reliés par un porche central translucide. L’ensemble s’inscrit dans une logique architecturale sobre et fonctionnelle, inspirée des refuges de montagne.

Le choix des matériaux joue ici un rôle clé : Gregsway a opté pour une couverture en acier profilé JI 18-076-988, reconnue pour sa robustesse et sa résistance aux intempéries. À la fois légère et facile à mettre en œuvre, cette solution s’adapte parfaitement aux contraintes d’un chantier isolé et auto-construit.

L’acier, allié des projets hors réseau

Dans un contexte sans infrastructure lourde, la simplicité de mise en œuvre devient un critère déterminant. Les solutions de Joris Ide répondent à cette exigence en combinant légèreté, durabilité et efficacité.

Ce projet illustre concrètement comment l’acier peut accompagner des constructions autonomes, tout en garantissant performance et longévité.

Une nouvelle manière de construire et d’habiter

Au-delà de l’aspect technique, cette cabane hors réseau s’inscrit dans une tendance de fond : la recherche d’un mode de vie plus simple, durable et déconnecté des réseaux traditionnels. Ce type d’habitat vise à réduire la dépendance aux infrastructures, en produisant sa propre énergie et en optimisant les sources disponibles.

Le projet de Gregsway démontre qu’il est aujourd’hui possible de concevoir des espaces de vie autonomes, esthétiques et accessibles, même sans expérience professionnelle dans la construction.

Un projet inspirant pour les professionnels comme les particuliers

En combinant design réfléchi, matériaux adaptés et approche « hands-on », cette réalisation met en lumière le potentiel de l’autoconstruction moderne.

Pour Joris Ide, elle confirme également le rôle de l’acier comme solution pertinente pour accompagner des projets créatifs, durables et indépendants.

Pour en savoir plus exit_to_app