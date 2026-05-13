Nouveau plancher à Dalles Alvéolées KP1 sous ATEx, adapté aux charges roulantes

KP1 franchit une nouvelle étape dans l’évolution de ses planchers préfabriqués. Grâce à une évaluation technique par ATEx de cas A (n°3552_V1), les Dalles Alvéolées KP1 sont désormais compatibles avec les charges roulantes telles que les camions et chariots élévateurs. Un atout pour la construction des bâtiments logistiques et industriels, en particulier les plateformes logistiques verticales en plein essor.

KP1 est aujourd’hui le seul industriel à disposer d’une évaluation technique (ATEx) pour ce type de solution, qui garantit l’aptitude à l’emploi des Planchers Dalles Alvéolées KP1 sous charges roulantes et les méthodes de conception, de calcul et de dimensionnement associées. Cette innovation repose sur une méthode de calcul plus précise, intégrant des vérifications spécifiques liées aux charges roulantes. Elle permet de proposer des planchers à Dalles Alvéolées KP1 supportant des charges roulantes jusqu’à 11,2 tonnes par essieu, soit au-delà du DTU 23.2*.

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« Avec cette approche, nous conservons une solution en dalle alvéolée, déjà bien connue de nos clients, avec une mise en oeuvre identique sur chantier. Cela permet un gain de temps à la pose, tout en réduisant les retombées de structure, les quantités de béton et d’acier. À la clé donc une solution plus économique pour le projet et un impact carbone réduit ! L’ATEx nous a permis de développer une nouvelle méthode de répartition des charges, plus précise dans le calcul des sollicitations, afin de proposer des solutions optimisées. La vérification des dalles alvéolées sous charges roulantes intègre ainsi des points de contrôle complémentaires par rapport à une dalle alvéolée standard. » David Garin, Chef de projets Innovation KP1, Référent Technique Dalles Alvéolées et Prédalles.

Les avantages du plancher à Dalles Alvéolées

Cette dalle préfabriquée se distingue par ses alvéoles sur toute la longueur pour un poids deux fois plus léger qu’un plancher 100 % béton et pour un encombrement minimal. Elle permet également de réduire le nombre de poteaux et de supports verticaux intérieurs. Cette conception optimisée, conjuguée à la technologie du béton précontraint, favorise une économie de matière, participant à la réduction de l’empreinte carbone de chaque bâtiment.

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Au-delà des performances techniques, la Dalle Alvéolée KP1 optimise la productivité : pas d’étaiements à prévoir, boucles de levage intégrées et dispositifs d’accueil garde-corps intégrés en usine à la demande. 500 m² de planchers peuvent ainsi être posés en une journée. Sa préfabrication garantit également une qualité industrielle constante, des performances et des dimensionnements fiables. L’ensemble des Dalles Alvéolées KP1 font l’objet d’une certification NF permettant d’attester de leur conformité aux normes et exigences du référentiel NF 384, et de garantir la constance des performances et la qualité des produits.

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La Dalle Alvéolée KP1 est disponible dans 6 hauteurs en version Dalle Série Légère - DSL 16 cm, 20 cm, 24 cm, 27 cm, 32 cm et 40 cm et dans 4 épaisseurs en version Dalle Série Renforcée - DSR 20 cm, 27 cm, 28 cm et 36 cm. Sa longueur s’adapte aux besoins spécifiques de chaque ouvrage. Fabriquée dans les usines de Pujaut (30), Ciel (71), Poincy (77) et Graulhet (81), elle est livrée directement sur les chantiers. Particulièrement adaptée aux bâtiments industriels, commerces, bureaux et parkings, quelle que soit la zone sismique, elle est disponible sur tout le territoire métropolitain.

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