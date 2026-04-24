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Joris Ide x Primagaz Bretagne

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Publié le 24 avril 2026
Depuis 2024, la division Joris Ide déploie des chariots élévateurs au BioGPL en France, avec des contrats signés pour Lempdes et Saint-Caradec, déjà approvisionnés en biopropane.

En 2023, la France représentait 9 % des émissions (630 tCO2e), un chiffre qui sera réduit de moitié en 2024 grâce à l’électricité renouvelable et au biopropane.

Cette transition renforce l’usage d’énergies renouvelables et soutient les objectifs Planet Passionate 2030 : neutralité carbone (Scope 1 et 2) et 60 % d’énergie renouvelable. Le biopropane, issu de ressources renouvelables, permet jusqu’à 80 % de réduction des émissions de CO₂.

 

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