Joris Ide x Primagaz Bretagne
En 2023, la France représentait 9 % des émissions (630 tCO2e), un chiffre qui sera réduit de moitié en 2024 grâce à l’électricité renouvelable et au biopropane.
Cette transition renforce l’usage d’énergies renouvelables et soutient les objectifs Planet Passionate 2030 : neutralité carbone (Scope 1 et 2) et 60 % d’énergie renouvelable. Le biopropane, issu de ressources renouvelables, permet jusqu’à 80 % de réduction des émissions de CO₂.
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