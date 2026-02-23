La marque Griffon propose un nouveau kit prêt à l’emploi pour l’étanchéité des toits et gouttières, avec un enduit certifié et une application rapide.

La marqueGriffon, spécialisée dans les systèmes d’assemblage, de collage et d’étanchéité destinés aux professionnels, lance un nouveau kit de réparation pour gouttière et toiture. Conçu pour traiter les problèmes d’étanchéité au niveau des sorties de toit, des lanterneaux et des gouttières, ce kit prêt à l’emploi se veut pratique et complet.

Il comprend un pot de HBS-200 Caoutchouc Tix, un pinceau, un géotextile, un mélangeur ainsi qu’une toile abrasive, afin de permettre une intervention rapide sur chantier.

Développé pour garantir une réparation annoncée pouvant durer jusqu’à 20 ans, Griffon assure que le produit est « 100 % résistant à l'eau, à l'air et respectueux de l'environnement (sans solvant ni COV) ». Il permet d’assurer l’étanchéité et la protection de nombreux supports, notamment le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC ou encore l’EPDM.

La qualité du HBS-200 a été évaluée selon plusieurs normes européennes : EN 1026 (perméabilité à l’air des fenêtres et portes), EN 1027 (étanchéité à l’eau des fenêtres et blocs-portes) et EN 12114 (perméabilité à l’air des composants ou parois de bâtiments). Le HBS-200® Caoutchouc Tix bénéficie en outre de trois certifications CE pour différentes applications, notamment l’imperméabilisation sous carrelage et la protection des structures en béton, afin d’en renforcer la durabilité.

Une application simple et rapide

La mise en œuvre se veut simple et rapide. Selon Griffon, le temps de prise est d’environ 30 minutes. Le produit résisterait à une pluie légère après 4 heures et deviendrait totalement étanche au bout de 24 heures.

La marque précise que la surface doit être préparée avec soin avant toute application : elle doit être propre, sèche, exempte de peinture ancienne ou de traces de rouille, et les éléments doivent être solidement fixés. Le HBS-200 doit ensuite être mélangé à l’aide du mélangeur fourni afin d’obtenir une texture homogène.

L’application consiste à déposer une couche uniforme de produit au pinceau, puis à poser immédiatement le géotextile sur le revêtement encore humide pour renforcer l’étanchéité.

Griffon indique qu’après cette première couche, un séchage complet est nécessaire, sa durée pouvant varier en fonction de l’épaisseur appliquée et de la température ambiante. Plusieurs couches peuvent être ajoutées pour renforcer la protection, à condition de respecter un temps de séchage suffisant entre chaque application.