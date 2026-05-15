La région Île-de-France annonce un plan énergie de 850 millions d'euros pour soutenir les collectivités, rénover les bâtiments et relancer les énergies décarbonées.

Face aux tensions énergétiques provoquées par la quasi-fermeture du détroit d’Ormuz, la présidente (LR) de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a dévoilé mardi 12 mai un vaste « plan énergie » de 850 millions d’euros étalé sur trois ans. L’exécutif régional affirme vouloir ainsi « accélérer la décarbonation» du territoire tout en « protégeant durablement » les Franciliens des conséquences de la crise énergétique.

Ce plan, intégré au budget supplémentaire de la région qui sera examiné fin juin, prévoit en particulier 460 millions d’euros destinés à financer des mesures d’économies d’énergie sur la période 2025-2028.

850 millions d’euros pour soutenir les collectivités et rénover des bâtiments

Parmi les mesures annoncées figure la création d’un nouveau dispositif d’aide de 70 millions d’euros à destination des communes. Celui-ci doit leur permettre d’engager « la rénovation des bâtiments publics, la modernisation de l’éclairage public ou de mettre en place des installations de géothermie, de récupération de chaleur ou de solaire thermique », précise la région dans un communiqué. Chaque contrat conclu dans ce cadre pourra bénéficier d’une aide pouvant atteindre un million d’euros.

L’exécutif régional affiche également l’objectif de réduire de moitié la consommation énergétique des lycées franciliens d’ici à 2030, notamment grâce à des opérations de rénovation énergétique et au raccordement des établissements aux réseaux de chaleur.

La région prévoit également de mobiliser près de 30 millions d’euros sur trois ans afin de soutenir la rénovation thermique des copropriétés dégradées. L’objectif affiché est d’atteindre « plus de 50 % de gain énergétique moyen après travaux ».

Géothermie, chaleur fatale, méthanisation : la relance des énergies décarbonées

Afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées, l’exécutif francilien entend par ailleurs relancer ses dispositifs de soutien à la production d’énergie décarbonée en Île-de-France. La région met notamment en avant le potentiel du territoire en matière de chaleur renouvelable et de récupération, citant « la géothermie, [la] récupération de chaleur des data centers, etc. ».

La région va également réactiver ses aides à la méthanisation, un dispositif qui a déjà mobilisé 37 millions d’euros depuis 2016. Cette relance s’inscrit dans l’objectif affiché de faire circuler 5 000 bus d’Île-de-France Mobilités au biogaz d’ici fin 2027.

Présentant les orientations de ce plan, Valérie Pécresse a défendu une stratégie tournée vers l’investissement plutôt que vers des mesures de soutien ponctuelles à la consommation : « À une politique des chèques à la pompe, on préfère une logique d'aides aux investissements pour produire ou économiser durablement de l'énergie ».

La présidente de région souligne par ailleurs que les politiques de sobriété et d’efficacité énergétique engagées depuis 2016 auraient déjà permis de réduire de 23 % la consommation d’énergie du territoire.

Avec AFP