HIRSCH France obtient la médaille d’argent EcoVadis et accélère sa démarche RSE
HIRSCH France franchit une nouvelle étape dans son engagement en matière de responsabilité sociétale en obtenant la médaille d’argent EcoVadis.
Après l’obtention d’une médaille de bronze lors de la précédente évaluation, cette progression confirme la dynamique engagée par l’entreprise. « Cette médaille d’argent constitue une étape importante pour HIRSCH France. Elle vient reconnaître l’engagement collectif de nos 200 collaborateurs pour structurer et renforcer notre démarche RSE. Notre ambition est claire : développer des solutions d’isolation performantes tout en contribuant à une construction plus responsable et durable. » témoigne Amaury Omnès, Directeur Général HIRSCH France.
Dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie, les évaluations RSE sont devenues un critère déterminant dans la sélection des partenaires et des fournisseurs. La distinction obtenue par HIRSCH France constitue ainsi un signal fort adressé au marché, démontrant sa capacité à répondre aux exigences croissantes en matière de responsabilité sociétale et de transparence.
Une démarche environnementale ancrée dans l’ADN de l’entreprise
HIRSCH France est un des précurseurs sur le marché de l’isolation à s’engager dans une réelle démarche durable et responsable :
- 2020 : lancement du premier isolant PSE à Empreinte Carbone Améliorée (ECA).
- 2021 : création de REuse, un service de récupération et de valorisation efficace et durable des déchets en circuits courts. En 2025, HIRSCH France a collecté et recyclé 118 % de polystyrène expansé (PSE) de plus qu’en 2024.
- 2023 : première gamme d’isolants fabriqués à 100 % à partir de PSE recyclé et de chutes de production.
Au-delà du développement de solutions plus vertueuses pour le secteur de la construction, HIRSCH France intègre pleinement la durabilité dans sa stratégie, ses pratiques et ses processus internes. L’entreprise a ainsi progressé sur l’ensemble des quatre piliers de la démarche RSE : Environnement, Social & Droits humains, Éthique et Achats responsables.
Plusieurs actions structurantes ont notamment été mises en place :
- déploiement d’une charte encadrant les relations avec les fournisseurs,
- renforcement de la traçabilité et des indicateurs de suivi RSE,
- mobilisation des cinq sites de production, désormais alimentés en électricité d’origine renouvelable 100 % française.
Ces avancées ont permis à l’entreprise de formaliser cette année sa première politique RSE.
Dans cette continuité, HIRSCH France a également rejoint le Pacte mondial des Nations Unies, affirmant son engagement à respecter et promouvoir les dix principes relatifs aux droits humains, aux normes du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption.
Une mobilisation collective au service de la transformation de l’entreprise
L’obtention de la médaille d’argent EcoVadis est le résultat d’un travail transversal mobilisant l’ensemble des équipes de HIRSCH France et l’engagement managérial.
Au-delà de la reconnaissance obtenue, cette démarche constitue un levier structurant pour accompagner la transformation de l’entreprise, renforcer ses engagements et faire progresser durablement l’ensemble de son organisation.
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