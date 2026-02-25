Podcast
Chantier Stisoletanch® BBA et Cellomur® Ultra : Ephad St Amand - Batiment passif

Publié le 25 février 2026

Découvrez le reportage chantier de l’EHPAD de Saint-Amand-les-Eaux (59), un bâtiment passif exemplaire en matière de performance énergétique.

Sur ce projet, 8 500 m² de Stisoletanch® BBA et 1 500 m² de Cellomur® Ultra ont été mis en œuvre afin de garantir une isolation thermique et une étanchéité à l’air optimales, répondant aux exigences élevées du passif.

Zoom sur les solutions d’isolation HIRSCH Isolation utilisées sur ce chantier et retrouvez l’ensemble des caractéristiques techniques, avantages et applications sur nos fiches produits :

Un projet de référence illustrant le savoir-faire HIRSCH Isolation au service des bâtiments durables et performants.

 

HIRSCH Isolation

Filiale du leader européen du polystyrène expansé, et avec 5 usines en France, HIRSCH...

164-174 rue Victor Hugo
92300 Levallois Perret
France

Plus d'informations


