Les seaux PRB font peau neuve et intègrent du plastique recyclé !

Des emballages pour nos produits plus responsables

Auparavant, les seaux PRB étaient fabriqués avec des matières dites « vierges », c’est-à-dire avec 0% de matière recyclée.

Dans le cadre de sa démarche environnementale et de la loi AGEC, PRB a fait le choix d’utiliser des seaux en plastiques PCR (Post-Consumer Recycled) pour les produits de la gamme professionnelle. Ainsi, vous retrouverez ces nouveaux conditionnements de 5,8 L à 21,6 L et de couleur grise pour ne pas ajouter de colorant supplémentaire dans les seaux, désormais conçus jusqu'à 50% de plastique recyclé dans le corps des seaux. Cela permettra ainsi de poursuivre sa démarche d’économie circulaire, de réduire l’utilisation de plastique vierge et de diminuer les émissions de CO 2 . En revanche, dans un souci de sécurité et de résistance, les anses plastiques et les couvercles resteront pour le moment en matière vierge.

Design, forme, taille de ces nouveaux seaux

La forme et la taille des seaux restent quasiment inchangées. Seuls les petits seaux vont passer d’une contenance de 5.5 L à 5.8 L en seaux recyclés. Ils seront légèrement plus hauts et plus résistants.

Identiques à nos anciens packagings, les plus petits seaux auront une anse en plastique et les plus gros en métal.

Et pour un look plus design et qualitatif, le décor et les informations utiles au produit seront directement incrustés dans le moule.

Vides ou pleins, ces seaux sont faciles à empiler, aucun changement de palettisation n’est à prévoir.

