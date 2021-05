ISH, le rendez-vous incontournable de l'industrie mondiale du sanitaire, a toujours été l'occasion pour le groupe HANSGROHE de présenter ses solutions innovantes. En 2021, HANSGROHE crée son propre événement “AVANT-PREMIÈRE ISH” sous format digital : LES AQUA DAYS, DU 16 AU 18 MARS 2021. À cette occasion, HANSGROHE présentera ses innovations 2021.

Précurseur sur le marché de la robinetterie et de l’hydrothérapie depuis maintenant 120 ans, hansgrohe a toujours su répondre de manière très juste aux attentes du marché. Cette capacité à comprendre les besoins des utilisateurs a permis au Groupe de développer une large gamme de produits. Mais les tendances du marché sont très évolutives, d’où la nécessité de se renouveler sans cesse.



C’est dans cette dynamique que les lancements 2021 répondent à trois grandes tendances : le bien-être, l’expression de soi et l’optimisation de l’espace.

Bien-Être

La salle de bains, un espace de détente et de relaxation à son image.



Véritable oasis de détente au milieu de l’agitation urbaine, la salle de bains est un espace personnel de retraite et de revitalisation où le bien être est essentiel.



La nouvelle gamme d’hydrothérapie "Pulsify" est dotée du jet PowderRain : avec ses microgouttes ultralégères, il plonge l’utilisateur dans un cocon d’eau au toucher soyeux pour un lâcher-prise quotidien. Jusque-là réservé au marché du haut de gamme, ce dernier né des jets hansgrohe se généralise désormais sur des gammes plus accessibles, pour le plaisir du plus grand nombre.



Aujourd’hui, nous passons plus de 30 minutes par jour à nous laver les mains... Contexte oblige ! Pour aller plus loin, hansgrohe s’intéresse à la qualité d’expérience autour du lavabo. Avec la nouvelle collection "Vivenis", hansgrohe propose un mitigeur doté d’un jet cascade enrichi en air. Procurant une sensation veloutée et enveloppante, le lavage de main évolue du simple besoin fonctionnel à une expérience agréable.

L'expression de soi

Une salle de bain à mon image.



Bulle de détente, la salle de bains s’aménage de toutes la manières en fonction des envies. Robinetterie aux finitions exclusives, colonne de douche assortie au mitigeur, aux accessoires et au caniveau de douche… Il y en a pour tous les goûts ! Hansgrohe généralise la couleur au sein de ses gammes, en proposant un choix de solutions extrêmement large pour pour une salle de bain tout en harmonie jusque dans ses moindres détails : robinetterie, douche, accessoires, et désormais les caniveaux de douche.