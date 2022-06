Découvrez la gamme de pavés synthétique (résine) PROOPLE

Lorsqu’il s’agit d’améliorer l'accessibilité des lieux publics ou privés, il faut avant tout s’assurer d’avoir un sol parfaitement antidérapant et sécurisé en toute circonstance. Les sols glissants et dangereux sont en effet la cause de milliers de chutes et d’accidents chaque année. Qu'ils soient en béton, bois, métal ou encore carrelage, le risque est permanent et il n’est pas toujours facile de « condamner » les zones le temps des travaux. Il est pourtant facile de rendre antidérapant n’importe quel sol glissant avec des solutions efficaces, rapides à mettre en place et longue durée. GLISS'GRIPColor Express® est notre toute dernière innovation.