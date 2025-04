HIMACS : rénovation design d’un appartement à Varsovie

Quand l’histoire rencontre le contemporain

Rénover sans dénaturer. C’était le fil rouge de cette transformation. L’appartement, construit dans un style en enfilade typique du début du XXe siècle, a conservé sa structure d’origine, à quelques ajustements près : une ouverture entre la cuisine et le salon améliore la circulation, tandis que la connexion entre les chambres a été supprimée pour plus d’intimité.

Les éléments anciens - parquet en chêne massif, portes vitrées, plafonds galbés - ont été restaurés avec soin. Mais c’est dans les pièces d’eau que la modernité s’exprime pleinement : cuisine, salle de bains et toilettes ont été entièrement repensées avec des matériaux actuels, résistants et durables.

L’inspiration venue du large

La palette chromatique du projet trouve son origine dans une photographie de mariage des propriétaires, prise sur une dune au bord de la mer Baltique. Ciel, mer, pins et sable s’invitent ici à travers les teintes et les matières. Le chêne, conservé dans les sols d’origine, fait écho au noyer américain utilisé pour les rangements sur mesure. Et la résine bleue, posée au sol dans la cuisine et la salle de bains, vient subtilement évoquer l’écume et les reflets marins.

Une cuisine monolithique signée HIMACS

Véritable pièce maîtresse du projet, la cuisine mêle esthétique contemporaine et exigence technique. L’idée ? Créer un bloc visuellement homogène et sans joint, facile à entretenir, avec un matériau offrant une finition haut de gamme. C’est là que HIMACS Sapphire, de la collection Lucent, s’impose naturellement.

Plans de travail, façades et plinthes : tout a été façonné dans ce solid surface non poreux, idéal pour un usage intensif. Les éviers, intégrés dans la masse, et l’égouttoir rainuré directement dans le plan témoignent de la grande liberté de design offerte par HIMACS, qui combine la robustesse de la pierre à la malléabilité du bois.

En contraste, une tour de rangement en noyer du sol au plafond abrite réfrigérateur, congélateur et garde-manger. Une touche chaleureuse qui équilibre la fraîcheur du bleu, dans un esprit minimaliste et cohérent.

Oser la couleur, jusqu’au sol

Initialement tentés par un carrelage rétro en damier noir et blanc, les propriétaires ont finalement cédé à l’audace : un sol en résine bleue, aussi vif que leur voiture préférée ! Un choix personnel assumé, encouragé par Magda Stanescu, architecte du projet, qui les a poussés à exprimer leur style avec spontanéité.

La salle de bains, écrin dissimulé

Invisible au premier regard, la salle de bains se cache derrière une porte miroir toute hauteur, presque secrète. À l’intérieur, trois matériaux dialoguent : le noyer, pour le mobilier sur mesure, la résine bleue du sol, et des carreaux de pierre dans la douche qui ancrent l’espace.

Spacieuse, lumineuse et sobrement élégante, cette pièce se distingue par son ambiance feutrée. Un cocon inattendu au cœur de l’appartement.

Un projet où chaque détail compte

Cette rénovation illustre parfaitement l’art de conjuguer passé et présent, tradition et innovation. Un projet qui inspire par sa justesse, où les matériaux - HIMACS en tête - participent pleinement à l’identité du lieu.