Hitachi Cooling & Heating booste l’intelligence de ses Pompes à chaleur YUTAKI avec la nouvelle application CSNET Home

Une Installation éclair

Avec cette nouvelle application, Hitachi souhaite mettre à disposition de ses utilisateurs un outil à la fois puissant et d’une extrême simplicité d’utilisation ; et ce, dès son installation.

Compatible avec toutes les gammes de pompes à chaleur Yutaki depuis 2016, cette nouvelle solution de pilotage à distance nécessite l’installation d’une seule et unique passerelle.

Pour appairer CSNET Home à la pompe à chaleur Yutaki, la procédure est également d’une extrême simplicité : il suffit de se connecter au Wi-Fi, de télécharger l’application sur Apple Store ou Google Play, de créer un compte et de flasher le QR Code étiqueté sur la passerelle.

Une application au service du confort et des économies d’énergie

L’application CSNET Home intègre des fonctionnalités avancées pour une maitrise parfaite des températures et un confort optimal, en toutes circonstances.

L’assistant de programmation Wizard développé par Hitachi, guidera par exemple l’utilisateur au travers de quelques questions sur ses habitudes, pour lui proposer des réglages personnalisés et un confort sur mesure.

Cette nouvelle application offre également la possibilité d’effectuer du contrôle de zones (chauffage, rafraichissement, ECS, Piscine) et, depuis un seul et même compte, de gérer jusqu’à 10 installations.

Le mode vacances et ses fonctions avancées (date de retour, mode vacances ECS et Piscine) permettront également de gérer, en toute simplicité, les absences de courte ou longue durée. La garantie d’une adaptation précise de la consommation et d’un confort optimal au retour.

Enfin, avec la fonction de suivi de consommation d’énergie, il est désormais possible de surveiller la consommation électrique des unités Yutaki (par zone ou totale) afin d’ajuster en conséquence les réglages de la pompe à chaleur.

« Au-delà du contrôle à distance, l’application CSNET Home offre la possibilité de réaliser de vraies économies d’énergie et financières, ce qui est non négligeable dans le contexte actuel. Au vu de l’essor des objets connectés et de l’attrait grandissant des Français pour la domotique, il est devenu indispensable de développer des offres connectées et optimisées. CSNET Home propose des options simples et efficaces ; il n’est donc plus nécessaire de choisir entre praticité et performance pour assurer son confort ! » Typhaine Marin - Cheffe de marché PAC Air/Eau & CET Johnson Controls-Hitachi France.

Pensée pour la sérénité de l’utilisateur final

Disponible début 2024, la version CSNET Home PRO permettra un accès et un contrôle à distance par le mainteneur / installateur, sur accord du client final. Le professionnel disposera donc en temps réel des données de fonctionnement, des codes défauts et de tous les détails de la configuration système. Il pourra ainsi mieux accompagner ses clients et leur garantir une plus grande réactivité si toutefois une intervention s’avère nécessaire.

