5 nouveaux modèles de pergolas Wallis&Outdoor® design by Dank Architectes : Shine, Canyon, Carbon, Graphite et Steel, aux couleurs de la nature

Forte de 6 modèles originaux1, cette collection en collaboration avec l’agence d’architecture et de design lyonnaise s’étoffe aujourd’hui de 5 nouveaux modèles, comme autant d’odes à la nature. En effet, ses 11 références exclusives empruntent leur inspiration chromatique aux univers de la forêt, du bord de mer, de la montagne ou encore du ciel... Ainsi, les nouvelles références de la rentrée 2023 Shine, Canyon, Carbon, Graphite et Steel panachent teintes minérales ou boisées, associent les couleurs entre ombre et lumière, jouent de nuances et de dégradés pour créer des effets de mouvement, de volume, de profondeur... À la clé, de réelles expériences sensorielles et des ambiances hors du commun au fil des saisons !

Précisons qu’elles se déclinent sur l'intégralité de la gamme Wallis&Outdoor® (pergola alu bioclimatique, à lames rétractables, orientables automatisées ou fixes, ou encore pergola manuelle) et que de nombreuses combinaisons existent entre choix du tablier et tonalité de la structure.

Et toujours en point d’orgue, une fabrication 100 % française et éco-responsable.

SHINE : Variant de la référence initiale Sunny dans sa version 3 couleurs (sans le coloris Pêche Claire), le nouveau modèle Shine offre un rendu encore plus doux. Il s’inspire des camaïeux pastel et lumineux des bords de plage, façon sable, rocher, écume...

CANYON : À l’instar du modèle d’origine Havane et ses 3 couleurs ocres, épicées, auxquelles il agrège un nouveau Rouge de Mars, Canyon déploie un éventail organique d’une intensité saisissante, aux effets terres arides, écorces d’arbre, feu...

CARBON : En écho au modèle Celest en version 3 couleurs (sans la teinte Sable), Carbon assure un rendu chic, mystérieux et intemporel à partir de tonalités magnétiques foncées inspirées de la voie lactée et des minerais.

GRAPHITE : Tout comme la pergola Pure (sans le Bleu de Provence mais avec un Gris Antique), ayant pour toile de fond les montagnes enneigées, les glaciers, les ciels lumineux par temps clair, Graphite propose une palette de gris profonds.

STEEL : Également variante du modèle Pure en version 3 couleurs (sans le Bleu de Provence), Steel nuance, cette fois, les gris clairs, tout en subtilité.

1 - Sand, Sunny, Forest, Celest, Havane et Pure