SAE vers une solution de réutilisation des eaux usées

Depuis le début des années 2000, le GROUPE SAE propose pour les propriétés non raccordables au tout à l’égout des solutions d’assainissement individuel adaptées aux contraintes du projet et à la sensibilité du milieu.

Dans le cadre d’une nouvelle construction ou d’une étude d’assainissement individuel existant, le GROUPE SAE réalise des études hydrogéologiques conformes au cadre réglementaire imposé par les SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) créés en 2006 et les lois qui encadrent l’assainissement non collectif.

Depuis 2009, la règlementation sur l’ANC permet d’utiliser les effluents traités pour l’irrigation souterraine des végétaux. En parallèle, de nombreux épisodes de sècheresse ont été enregistrés depuis le siècle dernier. Ces phénomènes de stress hydrique, parfois caniculaires, ont conduit les préfectures à prendre des mesures exceptionnelles, graduelles et/ou temporaires de limitation ou de suspension des usages de l’eau non-prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Il faut savoir qu’aujourd’hui, en France, moins de 1 % des volumes d’eau de son réseau sont recyclés (Source Assises de l’eau 2009, en France). Or, le 30 mars 2023, le « plan eau » annoncé par le Gouvernement marque un grand tournant pour la gestion des eaux traitées. Il prévoit de massifier la valorisation des eaux non-conventionnelles comme la REUT (Réutilisation des eaux usées traitées) pour faire face justement à ces manques d’eau grandissants pour l’irrigation.

Le GROUPE SAE a toujours été conscient de la nature précieuse de la ressource en eau et de la nécessité de la préserver durablement. C’est donc naturellement que le GROUPE SAE s’est penché sur l’élaboration d’une solution de réutilisation des eaux traitées, dite REUT, issues des systèmes d’assainissements individuels à l’aide d’une filière pérenne et fonctionnelle de type irrigation souterraine des végétaux.

Concrètement comment ça marche ?

Les eaux usées du bâtiment sont dirigées vers une cuve de traitement nommée dispositif agréé. Les filières dites agréées bénéficient d'un agrément du Ministère de l'Environnement et de la Santé. Les eaux traitées sont ensuite conduites vers une cuve de stockage dans laquelle vient pomper un poste de surpression, certains dispositifs agréés présentant déjà un espace de stockage des eaux épurées. Par la suite, ces eaux sont réparties dans des tuyaux d’irrigation de petit diamètre enterrés à faible profondeur (permettant un gain sur le terrassement vis-à-vis des autres filières) via la mise en pression du système.

Les végétaux situés aux abords des tranchées d’irrigation profitent ainsi d’une irrigation souterraine journalière sans mobiliser le réseau d'eau potable. Les tranchées d’irrigation sont réparties selon la végétation présente sur le site et celle à planter, ainsi que sur la surface disponible à l’irrigation-infiltration des eaux traitées.

Que ce soit pour les maisons individuelles, les lotissements, les bureaux, les restaurants, …, l’irrigation souterraine des végétaux peut s’implanter sur la plupart des sols, et être adaptée à tous les projets. La REUT permet d’éviter de puiser dans les captages d’eau potable.

C’est aussi une solution particulièrement adaptée sur des parcelles de plus en plus réduites, dans les sols qui présentent des contraintes d’infiltration réduite (très faible perméabilité), ou encore sur des terrains en fortes pentes.

La REUT est également un formidable procédé d’économie circulaire, au-delà des économies financières sur la facture d’eau du particulier, elle permet de sérieuses économies d'énergie liées aux activités de pompage et d’adduction de l'eau.

Au niveau réglementaire

La REUT est un procédé naissant, dont le cadre législatif est encore en pleine réflexion et mobilise les nombreux acteurs à différentes échelles (européens jusqu’à locaux)

En droit français, malgré l’absence de précisions concernant les prescriptions techniques de la filière irrigation, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 (art. 13) fixe les principes suivants :

« Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h. Les eaux usées traitées, pour les mêmes conditions de perméabilité, peuvent être réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine, et sous réserve d'une absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées ». En d’autres termes : les eaux traitées doivent être infiltrées par le sol en place, et peuvent désormais être réutilisées pour l’arrosage des végétaux. Cet « arrosage » doit être totalement sécurisé.

Ainsi, il est impératif d’irriguer dans le sol (et non pas en surface), par conséquent les tuyaux d’irrigation sont situés à quelques dizaines de centimètres sous le terrain fini. Il est nécessaire, dans la conception, d’éviter la remontée ou la stagnation d’effluent traité à la surface afin d’éliminer tout risque de contact avec l’homme ou les animaux, et ainsi garantir la sécurité sanitaire. Enfin, il est primordial que les essences végétales irriguées ne soient pas destinées à la consommation humaine.

En cas d’épisodes de sécheresse entraînant des restrictions d’eau potable, cette filière permet un arrosage permanent, régulier et annuel.

Les phénomènes des dernières années ont permis de réveiller la conscience collective sur la précieuse ressource qu’est l’eau douce ; la REUT par l’irrigation souterraine des végétaux s’inscrit parfaitement dans cette démarche. Cette filière fait partie des alternatives durables à la gestion de l’eau et constitue une solution d’avenir.

Ne gaspillez plus vos eaux traitées, réutilisez-les : consultez-nous.

